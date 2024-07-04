證券交易所瘋存股宅在家專網 添新功能

今天你想學點什麼？為了方便投資人能快速查找所需資訊，臺灣證券交易所在「瘋存股想入市宅在家學習網」專網，新增「全站內容搜尋引擎」功能，讓投資人可以在任何一個宅在家學習網頁面，輸入關鍵字，即可輕輕鬆鬆，一網打盡證券學習及風險控管相關資訊。

證交所自110年推出「瘋存股想入市宅在家學習網」專網以來，每月定期推陳出新網站內容，已累積發布涵蓋上市、交易、商品、投資叮嚀、市場概述、各類風險等主題，超過110篇之生動圖文，影片近30則，及講座、博覽會等活動訊息。

證交所自今年第3季起，以「多元金融商品」為專題，介紹證交所提供的重要金融商品、指數種類及類型、指數編製及ETF相關風險等，讓投資人對臺灣資本市場上市之金融商品有更進一步的認識。

證交所表示，宅在家學習網是學習證券知識及風險控管的最佳工具，內容活潑而多元，且持續不斷定期更新網站內容，7月上線的新內容除新增指數及交易所介紹外，亦邀請投資人於7月25日至28日參與證交所設攤的亞洲生技大展，一同了解生技業的發展策略與遠景，另外也破解假投資真詐財四大手法，提醒民眾不要受騙。

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