櫃買中心投資防詐遊戲 放送好康

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

櫃買中心推出「2024年防制金融投資詐騙線上互動遊戲」，以寓教於樂的方式提升大眾防騙意識，民眾只要動動手指參加遊戲，就有機會抽中新臺幣100元的超商禮券。

活動自6月24日推出後，反應相當熱烈，目前活動期間還有四周，大家走過路過千萬不要錯過，櫃買中心誠摯邀請您親身來體驗，尚未參加反詐騙線上互動遊戲的民眾，可透過活動網址（https://reurl.cc/Gj02yy），或是於櫃買中心網站首頁（http://www.tpex.org.tw）點選連結進入活動網頁，歡迎把握機會踴躍參與。

櫃買中心 詐騙

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