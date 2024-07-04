創新企業媒合 17日舉辦
櫃買中心與四大聯合會計師事務所合作舉辦的「創新x永續 創新企業媒合會」，第三場次活動將於7月17日由資誠聯合會計師事務所接續舉辦，為創新企業與投資人提供更多交流成長機會。
在聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals，SDGs）以及企業 ESG 指標日受重視的浪潮下，櫃買中心對於創新企業及永續發展議題也更加關注。
本次活動邀請十家新創企業多與永續ESG議題應用相關，包括協助輔導企業編制永續報告書的永訊智庫；保護生態環境並創造農村就業機會的玩艸植造；全球智慧送禮服務的芯符公司；提供雲端不動產包租代管服務的金箍棒。
以農電共生創造綠金的格園社企；開發智能用電管理系統的海韻智能；打造兼顧環保與新潮音樂活動的荷米斯娛樂；將紡織廢棄物轉化為再生塑膠粒子的雄材大智。此外，還有以優化企業無紙化作業流程的雲想科技，及研發微生物製造替代性蛋白質的蘇菲營養。本次媒合會除由企業發表募資簡報外，並安排創新企業與創投機構進行洽談與交流，為創新企業注入更多成長動能。
櫃買中心積極推動創新企業進入櫃買多層次市場，將持續舉辦媒合活動，以吸引機構法人與投資人發掘投資先機，並鼓勵創新企業善用創櫃板免費輔導服務及資源，為永續發展奠定基礎。
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