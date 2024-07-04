證交所研擬AI監理政策

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導
證券市場AI監理政策 圖／經濟日報提供
證券市場AI監理政策 圖／經濟日報提供

因應金管會6月20日正式公布「金融業運用人工智慧（AI）指引」，臺灣證券交易所正研擬證券市場AI監理政策，預計今年第3季陳報金管會；一旦金管會核定及證券商公會在自律規範中納入AI管理要求後，再修正相關規定，讓證券業者有所遵循。

AI技術帶來大量成長機會，也帶來前所未有的風險與挑戰，促使各國監管機關對AI技術的關注，從單純討論成本及效益問題，擴展到風險管理面向，新監管政策相繼推出。

不過，國際間對AI發展的監理態度仍試圖尋求平衡，希望不妨礙創新，又要保障AI技術的倫理、合規及安全性。我國目前對AI技術的政策方向，也與國際趨勢一致，著重於核心原則的訂定，並提供相關指引，尚未明確針對特定類型的應用或特定類型演算法提供具體限制。

金管會去年8月已訂定「金融業運用人工智慧之核心原則與相關推動政策」草案，並於今年6月20日正式公布「金融業運用AI指引」，該指引融合美國NIST將AI系統以生命周期方式呈現，另參酌歐盟以風險為基礎的分類方式。

在指引公布後，各金融產業公會也開始就不同行業特性及營運方式，增修相關規範供業者遵循，銀行公會已率先公布實施。

證交所目前也正依據金管會指引及參考銀行公會運用AI技術作業規範，證券市場AI監理政策將陸續於下半年推出。依照證交所規劃，「證券期貨市場相關公會新興科技資通安全管控指引」的AI相關安全控管方針，預計今年第3季陳報金管會。

等到主管機關核定及證券商公會於自律規範中納入AI管理要求後，證交所將研修「建立證券商資通安全檢查機制」及「證券商內部控制制度標準規範」等規定，提供證券業者遵循。

不過，在此之前，因應AI技術應用於深度偽造（Deepfake）的詐騙手法日益猖狂，證交所2022年已協助證券商公會修訂「新興科技資通安全自律規範」，規定證券商使用影像視訊方式進行身分驗證時應強化驗證，並建議定期辦理強化防範認知課程。

AI 證券商 金管會

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