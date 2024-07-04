數位淨零論壇 回響熱

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
櫃買中心上櫃審查部副理郭玉貞（左三）、資策會數位轉型研究院博士李震華（左二）、博士旺創新公司總經理黃啟誠（左一）、政治大學數位金融創新實驗室執行長謝明華（右三）、資誠企業管理顧問公司董事陳念平（右二）、資策會博士黃仕杰（右一），於台北舉辦之「數位淨零論壇 未來產業新路徑」會場合影。 櫃買中心╱提供
櫃買中心上櫃審查部副理郭玉貞（左三）、資策會數位轉型研究院博士李震華（左二）、博士旺創新公司總經理黃啟誠（左一）、政治大學數位金融創新實驗室執行長謝明華（右三）、資誠企業管理顧問公司董事陳念平（右二）、資策會博士黃仕杰（右一），於台北舉辦之「數位淨零論壇 未來產業新路徑」會場合影。 櫃買中心╱提供

隨淨零排放成為全球共識，數位科技成為加速企業實現淨零目標，以達成永續發展、提升競爭力的關鍵。為協助企業掌握國際趨勢，櫃買中心與財團法人資訊工業策進會數位轉型研究院攜手合作，於昨（3）日舉辦「數位淨零論壇 未來產業新路徑」，本次活動吸引眾多新創公司代表與會，場面相當熱絡。

本次活動內容包含主題演講及主題座談。在主題演講方面，分別由資策會博士黃仕杰、資誠企業管理顧問公司董事陳念平，以及櫃買中心副理郭玉貞講述「全球標準下的淨零趨勢」、「解鎖數位創新驅動永續應用案例」及「善用資本市場協助企業永續發展」，藉由國際趨勢、創新技術及資本市場資源等面向之分享，提供企業發展綠色經濟、邁向永續淨零之新視角。

而在主題座談方面，由資策會數位轉型研究院博士李震華主持，暨前開三位講者與博士旺創新公司總經理黃啟誠，以及政治大學數位金融創新實驗室執行長謝明華共同與談，透過產官學的不同視角，探討實現數位淨零供需平衡的多元路徑，也為與會人員帶來實踐企業永續發展作法的啟發。

櫃買中心表示，本次數位淨零論壇提供企業實現淨零目標策略與方案，期待更多企業能善用數位科技，加速淨零目標，引領產業永續發展趨勢。

櫃買中心也將持續與中介機構及產業公協會等單位合作舉辦相關宣導說明會，協助企業進入臺灣資本市場，期能藉由資本市場的籌資功能及吸引優秀人才等優勢，提升企業數位營運能力，以強化企業經營體質，進而提升競爭力，並逐步實踐企業永續發展。

櫃買中心 資本市場 資策會

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