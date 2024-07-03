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陸祭懲治台獨新規 彭金隆：金管會正密集研討因應

中央社／ 台北3日電
金管會主委彭金隆（圖）。圖／中央社
金管會主委彭金隆（圖）。圖／中央社

中國6月21日發布懲治台獨22條意見，立委關注中國可動用懲處工具除了判死刑外，還可沒收財產，會否導致金融業在中國風險升溫，金管會主委彭金隆今天表示，金管會正密集研討因應，會審慎處理。

彭金隆今天受邀列席立法院財政委員會，專題報告「如何促進保險業資金擴大參與公共建設，加速建設推動」，並備質詢。

民進黨立委林楚茵質詢時關注，中國近日發布懲治台獨新規，除了最高可判處死刑外，若踩中國所訂第2條及第7條紅線，還可處沒收財產，雖然近年國內金融三業在中國曝險規模逐年下降，但目前仍有5家壽險及2家產險在中國有轉投資保險業，如今面對投資中國風險，保險業風控評估是否有進行相應調整。

彭金隆答詢時表示，最近剛收到此訊息，金管會正密集研討中，內部亦剛完成一次討論，正在思考如何因應；確實台灣有相當多銀行及保險公司在中國投資，亦有不少從業台灣人，金管會將密切關注並思考此議題。

彭金隆坦言，這是過去金管會主管金融業兩岸投資時，從沒有發生過的事情，因此還在討論中，近1、2天會再就此議題進行研議，這部分除了牽涉業者外，還有其他對此議題更熟悉的部會可給金管會更多指導，未來會再就此進行更詳細評估，「因應這狀況，金管會會審慎處理」。

林楚茵詢問，隨中國發布懲治台獨22條意見，台灣保險業在中國經營風險是否確實已拉高，彭金隆認為「這是新的經營變數」，任何業者在當地經營都應該要注意，身為主管機關當然也要非常關注。

彭金隆談到，以銀行業為例，對中國曝險以淨值1倍為限，觀察國銀對中國曝險占淨值比率，從過去最高點77%，現在已降至22%，保險業對中國曝險占可運用資金可能不到1%，證券業對中國曝險占淨值僅1.68%。

他說，多年以來、特別是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後，金融三業對中國曝險規模已經大幅下降，金管會也不只是針對單一地區，對所有地區都會嚴密監控金融業曝險，從風險管理角度進行思考。

林楚茵亦關注公股行庫中國據點的行員人身安全，財政部長莊翠雲允諾會關懷了解。

金管會 金融業

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