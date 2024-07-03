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元大人壽落實公平待客 參與金總嘉年華共建金融安全

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
元大人壽志工團隊秉持「給一個機會 幫助他人 同時也幫助自己」的企業經營理念，於「金融服務愛心公益嘉年華」活動推廣金融防詐騙與保險保障觀念，與現場民眾熱情互動。元大人壽／提供
元大人壽志工團隊秉持「給一個機會 幫助他人 同時也幫助自己」的企業經營理念，於「金融服務愛心公益嘉年華」活動推廣金融防詐騙與保險保障觀念，與現場民眾熱情互動。元大人壽／提供

為響應主管機關推動普惠金融教育，落實公平待客原則，元大金控（2885）旗下元大人壽於6月15日參與台灣金融服務業聯合總會主辦的「金融服務愛心公益嘉年華」（下稱「金總嘉年華」）活動，運用懷舊遊戲，結合防詐宣導與人身保險觀念介紹，透過具體行動傳遞金融知識，寓教於樂獲得現場民眾的熱烈迴響。

今年首場金總嘉年華活動於台南永華市政中心西側廣場舉辦，向來推廣「防止金融詐騙」知識與觀念不遺餘力的元大人壽，在活動現場透過精心規劃的「防詐小圈圈」闖關遊戲，以大家熟悉的套圈圈活動，由元大志工帶領民眾進行防詐問答，現場不時可以聽到民眾大聲呼喊「1聽、2掛、3查證，牢記123，防詐好簡單」、「防詐專線165」等踴躍搶答，讓民眾在輕鬆的氛圍下，對金融詐騙案件多一分認識及防範，增進財產安全。

2025年即將到來的超高齡化社會，元大志工在活動現場透過衛教資訊提升民眾健康管理意識，例如：面對老化及運動所帶來的膝、髖關節磨損退化，以及高度使用3C產品所造成的眼睛疾病…等問題，清楚瞭解日常該如何保健並提早部署保險保障規劃。元大人壽傾聽保戶需求，因應老化趨勢亦推出相關保障商品，提供安心守護規劃。

元大人壽秉持公平待客精神，將普惠金融的理念落實於各項服務推動。為了將金融保險相關知識帶給更多弱勢對象，元大人壽為偏鄉兒少與高齡長者量身規劃多場金融保險教育活動。元大人壽也將持續努力，結合遍及全台的元大志工力量，將更多的愛與關懷傳遞給需要的弱勢族群，全面優化服務品質，提供友善環境，贏得客戶信賴。

元大人壽於「金融服務愛心公益嘉年華」設攤，運用懷舊的套圈圈遊戲，結合防詐宣導與人身保險觀念介紹，吸引現場民眾及長輩們的熱情參與。元大人壽／提供
元大人壽於「金融服務愛心公益嘉年華」設攤，運用懷舊的套圈圈遊戲，結合防詐宣導與人身保險觀念介紹，吸引現場民眾及長輩們的熱情參與。元大人壽／提供

元大人壽

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