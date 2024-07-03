主掌香港上海商銀17年！行政總裁郭錫志退休 76歲繼任者出爐
上海商銀子行香港上海商業銀行副董事長、常務董事兼行政總裁郭錫志於7月1日退休，由獨立非執行董事馬志文接任常務董事兼行政總裁。
在獲香港金融管理局同意後，現年76歲的馬志文於2日正式接任香港上海商銀行政總裁一職。他2019年10月獲委任為香港上海商業銀行董事。曾任中國建設銀行（亞洲）、澳門華人銀行、上海銀行（香港）行政總裁。至於現年70歲的郭錫志自2007年10月起就任該行常務董事兼行政總裁，主掌該行已17年，7月1日榮退。
上海商銀持股香港子行57.6%，是最重要的子公司，2023年認列港行38.12億元獲利，占上海商銀全行獲利逾21%，2020年港行更曾占全行獲利超過50%，一直以來皆是獲利「大本營」；港行2023年稅後純益為港幣15.69億元，較2022年減少35.2%。
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