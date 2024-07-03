金管會檢討不動產放款「後門」 建商公會：將產生競逐關係

金管會主委彭金隆3日在財委會上說，自己親自拜會央行總裁楊金龍時，楊金龍提及《銀行法》72-2條不動產放款30%限額中，有一些「但書」可以做更明確的界定或檢討，彭金隆已請銀行局重新檢視，預計一個月內提出檢討方案。

對此，中華民國不動產開發公會全聯會祕書長于俊明表示，房價與供需有關，且若將這些項目也納入《銀行法》72-2條限制範圍，會讓放款產生競逐關係，失去原有的公益目的，且更可能排擠民間建築融資，讓市場供給減少，間接推升房價。

依《銀行法》第72-2條規定，銀行辦理住宅建築及企業建築放款總額，以放款時所收存款總餘額及金融債券發售額30%為限，也被市場稱作不動產放款「天條」，若比率達警戒水位，銀行會嚴格控管不動產放款。

不過，這天條在2018年金管會曾發函針對六大類建築物項目可以「剔除」，免計入72-2條內，包括各級學校、醫療機構、政府廳舍、長照機構、社會住宅和廠房（含都更危老、營建工程的營運週轉金放款等）。

于俊明表示，《銀行法》72-2條的限制，是為了避免銀行資金過度集中於建築放款，導致發生資金排擠效果，以及防止銀行因為不動產市場價格波動，進而影響其經營穩健性。

但是如果將這些「但書」項目也納入《銀行法》72-2條限制範圍，會讓放款產生競逐關係，失去原有的公益與政策目的，跟《銀行法》72-2條目的不符。

于俊明進一步指出，房市與供給、需求有好大的關係，也是影響房價的關鍵，如果因此排擠民間建築融資，造成供給減少或資金成本增加，房價如何下降，供給減少下，房價只會更易漲難跌。

商品推薦