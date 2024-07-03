快訊

澎湖漁船遭查扣 國台辦說話了「將依法規處置」

剛放暑假驚傳學生溺水！3高中生新月沙灘遭浪捲走 1失蹤搜救中

金管會檢討不動產放款「後門」 建商公會：將產生競逐關係

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

金管會主委彭金隆3日在財委會上說，自己親自拜會央行總裁楊金龍時，楊金龍提及《銀行法》72-2條不動產放款30%限額中，有一些「但書」可以做更明確的界定或檢討，彭金隆已請銀行局重新檢視，預計一個月內提出檢討方案。

對此，中華民國不動產開發公會全聯會祕書長于俊明表示，房價與供需有關，且若將這些項目也納入《銀行法》72-2條限制範圍，會讓放款產生競逐關係，失去原有的公益目的，且更可能排擠民間建築融資，讓市場供給減少，間接推升房價。

依《銀行法》第72-2條規定，銀行辦理住宅建築及企業建築放款總額，以放款時所收存款總餘額及金融債券發售額30%為限，也被市場稱作不動產放款「天條」，若比率達警戒水位，銀行會嚴格控管不動產放款。

不過，這天條在2018年金管會曾發函針對六大類建築物項目可以「剔除」，免計入72-2條內，包括各級學校、醫療機構、政府廳舍、長照機構、社會住宅和廠房（含都更危老、營建工程的營運週轉金放款等）。

于俊明表示，《銀行法》72-2條的限制，是為了避免銀行資金過度集中於建築放款，導致發生資金排擠效果，以及防止銀行因為不動產市場價格波動，進而影響其經營穩健性。

但是如果將這些「但書」項目也納入《銀行法》72-2條限制範圍，會讓放款產生競逐關係，失去原有的公益與政策目的，跟《銀行法》72-2條目的不符。

于俊明進一步指出，房市與供給、需求有好大的關係，也是影響房價的關鍵，如果因此排擠民間建築融資，造成供給減少或資金成本增加，房價如何下降，供給減少下，房價只會更易漲難跌。

央行 彭金隆 房價 楊金龍 金管會

延伸閱讀

建商小心！彭金隆見央行總裁後 金管會檢討不動產放款「後門」

市場波動難免 彭金隆：台股有基本面支撐

金管會主委：基本面撐台股上漲 美利率及大選是變數

彭金隆：地震險保障的確不足 建議民眾加保商業地震險

相關新聞

保險海外投資上限一旦腰斬 彭金隆：9兆資金匯回 不利房市降溫

國民黨籍召委羅明才提案將壽險業者投資上限從45%降至25%，對此金管會主委彭金隆今日在備詢時表示，估計約有9兆元資金會回...

9兆壽險資金返台 新台幣匯率恐暴衝至25元？ 央行高層這麼說

今年7月以來，新台幣匯率維持貶值趨勢，中央銀行副總裁嚴宗大3日坦言，新台幣匯率近期走貶，主要是國際美元走強，以及外資在台...

金管會檢討不動產放款「後門」 建商公會：將產生競逐關係

金管會主委彭金隆3日在財委會上說，自己親自拜會央行總裁楊金龍時，楊金龍提及《銀行法》72-2條不動產放款30%限額中，有...

股匯脫鉤！熱錢出走新台幣爆量下挫…央行急進場阻貶 探近2個半月新低

台股今天強勢上漲，越過23100點，新台幣匯率卻受亞幣接連破底、熱錢猛烈出走影響，匯價連3貶，盤中更創下逾8年新低紀錄；...

新光人壽導入生成式AI 虛擬講師實戰培訓

近年金融科技發展快速，因應人工智慧時代的來臨，新光金控（2888）子公司新光人壽持續推動數位轉型，落實保險科技應用，不但...

新台幣貶0.5分 收32.632元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收32.632元，貶0.5分，成交金額17.68億美元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。