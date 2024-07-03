股匯脫鉤！熱錢出走新台幣爆量下挫…央行急進場阻貶 探近2個半月新低
台股今天強勢上漲，越過23100點，新台幣匯率卻受亞幣接連破底、熱錢猛烈出走影響，匯價連3貶，盤中更創下逾8年新低紀錄；在央行踩煞車之下，收盤收在32.632元，貶0.5分，則是近2個半月新低，台北及元太外匯市場總成交金額爆出24.705億美元的巨量。
美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）最新談話認為對抗通膨有進展，但降息需要更多信心。儘管未能明確點出降息時間點，市場解讀鮑爾釋出「鴿派訊號」，美股4大指數2日收漲，其中標普500指數和那指收盤創新高。
美股領漲激勵之下，台積電今天強勢上漲19元，加上金融類股上漲逾2.8%，推升台股終場上漲293.06點，以最高點23172.43點作收。
台股氣勢如虹，新台幣走勢卻不同調，今天爆量走貶，以32.58元開出後，盤中最低貶至32.695元，一度進逼32.7元關卡；眼見新台幣貶向8年盤中新低，央行急忙表態，進場調節，將匯價壓回。
外匯交易員指出，外資今天猛烈匯出，導致新台幣貶勢擴大，而後在央行防守及出口商進場拋匯下，跌幅才逐步收斂。
外匯交易員分析，這兩天熱錢大舉出走，推測是外資逢高進行獲利了結，或是在本週美國非農數據出爐前，先行回防，但畢竟外資於台股還是買超，後續若有新的題材，預期仍有機會回補台股，同時為新台幣帶來支撐力道。
對於新台幣近期貶勢加劇，中央銀行副總裁嚴宗大今天於立院列席備詢時提到，近期國際美元走強，加上外資出脫台股，都影響新台幣表現；央行會緊盯匯市，當匯率貶值太多、升值太多，便會進場適度調節。
展望新台幣走勢，外匯交易員認為，整體亞幣氛圍還是低迷，加上美元維持偏強格局，短線新台幣應該還是區間偏貶，眼前可先關注美國週五將公布的非農數據，據以判斷美國當前經濟情勢，從中推敲可能的降息時點，畢竟「降息」還是金融市場最關心的關鍵字。
▪ 房市好到年底？市場警訊出現 北市公會：屋主要及早準備
▪ 財長莊翠雲：1700多件新青安高風險態樣 一個月內查完
▪ 買方又失望了！ 央行打房後最新即時房價曝光
▪ 新北十大熱門新青安首購路段曝 淡水包下一半
▪ 新青安整理包／為何善意淪為炒房元凶？誰能貸、怎麼貸、爭議、新規一次看！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言