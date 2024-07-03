股匯脫鉤！熱錢出走新台幣爆量下挫…央行急進場阻貶 探近2個半月新低

台股今天強勢上漲，越過23100點，新台幣匯率卻受亞幣接連破底、熱錢猛烈出走影響，匯價連3貶，盤中更創下逾8年新低紀錄；在央行踩煞車之下，收盤收在32.632元，貶0.5分，則是近2個半月新低，台北及元太外匯市場總成交金額爆出24.705億美元的巨量。

美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）最新談話認為對抗通膨有進展，但降息需要更多信心。儘管未能明確點出降息時間點，市場解讀鮑爾釋出「鴿派訊號」，美股4大指數2日收漲，其中標普500指數和那指收盤創新高。

美股領漲激勵之下，台積電今天強勢上漲19元，加上金融類股上漲逾2.8%，推升台股終場上漲293.06點，以最高點23172.43點作收。

台股氣勢如虹，新台幣走勢卻不同調，今天爆量走貶，以32.58元開出後，盤中最低貶至32.695元，一度進逼32.7元關卡；眼見新台幣貶向8年盤中新低，央行急忙表態，進場調節，將匯價壓回。

外匯交易員指出，外資今天猛烈匯出，導致新台幣貶勢擴大，而後在央行防守及出口商進場拋匯下，跌幅才逐步收斂。

外匯交易員分析，這兩天熱錢大舉出走，推測是外資逢高進行獲利了結，或是在本週美國非農數據出爐前，先行回防，但畢竟外資於台股還是買超，後續若有新的題材，預期仍有機會回補台股，同時為新台幣帶來支撐力道。

對於新台幣近期貶勢加劇，中央銀行副總裁嚴宗大今天於立院列席備詢時提到，近期國際美元走強，加上外資出脫台股，都影響新台幣表現；央行會緊盯匯市，當匯率貶值太多、升值太多，便會進場適度調節。

展望新台幣走勢，外匯交易員認為，整體亞幣氛圍還是低迷，加上美元維持偏強格局，短線新台幣應該還是區間偏貶，眼前可先關注美國週五將公布的非農數據，據以判斷美國當前經濟情勢，從中推敲可能的降息時點，畢竟「降息」還是金融市場最關心的關鍵字。

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