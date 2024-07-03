財政部與金管會將研議 新青安違規者列入聯徵信用瑕疵
財長莊翠雲今在立院備詢表示，針對新青安房貸篩選出高風險1,700餘戶，但這當中不見得都是人頭戶或違規，因此各公股行庫正從中逐案清查當中，一個月內會有結果。至於立委建議針對違規者列入聯徵信用瑕疵，莊翠雲也允諾會與金管會討論如何進行聯徵加註。
立法院財委會就「如何促進保險業資金擴大參與公共建設，加速建設之推動」專題報告，金管會主委彭金隆、莊翠雲、央行副總裁嚴宗大等列席。立委黃珊珊詢及，新青安違規僅會重新核貸及返還利息，而無其他罰則，莊翠雲坦言目前銀行合約中沒有相關處罰條款，但將來就不能再適用新青安，對於後續能否列入聯徵中心信用紀錄，會跟金管會一起討論作加註以遏制違規者。
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