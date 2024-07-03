新光人壽導入生成式AI 虛擬講師實戰培訓

近年金融科技發展快速，因應人工智慧時代的來臨，新光金控（2888）子公司新光人壽持續推動數位轉型，落實保險科技應用，不但著手打造AI數據平台，範圍涵蓋智慧客服、銷售訓練、預測分析、流程自動化、個人化評估等應用來優化員工各項工作效能外，針對業務員多元培育，除了推出師徒制「珍珠計畫」，更將導入生成式AI技術，推動「AI虛擬講師」數位培訓課程，期望透過逼真情境的智能對練，建立經驗與信心，藉由「虛實整合」的專業養成，協助保險新人在職場上站穩腳步，並提升新壽業務部隊戰鬥力，以滿足客戶更多樣化的服務需求。

新光人壽於6月28日宣布與神通資訊科技公司展開「AI領航計畫」，由新光人壽董事長魏寶生與神通資科董事長蘇亮共同簽署合作備忘錄，新壽將運用在教育訓練長久累積的龐大數據與專業經驗，結合神通資科長期在AI研發能量與資訊科技系統整合的豐富經驗，並透過擁有高效能運算、繪圖及視覺技術的AMD，以其Instinct GPU的開源軟體靈活性及強大記憶體容量優勢，讓AI場景在企業內部落地執行，為壽險業AI發展樹立新標竿。簽約儀式更特別邀請數位發展部數位產業署署長呂正華蒞臨並擔任見證人，顯示主導國家數位轉型的領導部門，也樂見不同領域企業強強聯手，為國內AI應用發展激盪出創新火花。

今年為新光人壽的行動年，因應業務制度實施「行銷制」，有利廣招業務菁英，擴大選才、育才、用才、留才的布局，「虛實整合」雙管齊下，推動由超級業務員一對一帶領的「珍珠計畫」，由資深戰將作為「師傅」擔任新人隨身指導教練，減少業務新手摸索時間，業績快速成長；同時，更導入多項AI應用場景作為培訓課程輔佐，如打造可智能對練的「AI虛擬講師」，AI講師將透過地端自建的生成式AI模型，隨機生成各式不同客戶樣貌，也被賦予隨機保險意識來訓練業務員應對不同客戶的銷售技巧，此技術更是業界首創採用，打造業務員高效率的沉浸式學習環境。

未來，業務員只要透過手機或平板等智慧裝置，就能隨時隨地與AI講師進行商品訓練與銷售應對練習。而AI講師也會依照業務員的問答節奏，模擬客戶考慮與諮詢商品細節的情境，在對練結束後立即給予回饋與建議，精進業務員的問題處理及銷售技巧，有助業務員更快速熟悉商品專業知識及內容。對於初入保險業的新人，更可增加實戰經驗及銷售信心，成功站穩職場腳步。

為提高業務員服務效能，降低企業內部資料查詢的時間成本，新壽也將推動大模型解析摘要內容的「文字助理機器人」，讓業務人員能隨時隨地的檢索公司業務規章，簡單快速獲得所需資訊，可妥善運用節省下來的時間，提供客戶更精準完整的金融保險服務；同時，並規劃於公司內部導入自動建模平台，讓員工都能透過平台快速展開機器學習多模型應用訓練，進而強化相關業務推動。未來也會藉由神通資科顧問服務與模型調校，持續提高業務分析與預測的精準度，以優化各項工作內容及流程。

新光人壽深耕台灣一甲子，長期落實ESG經營理念，提供保戶全方位的服務與保障。近年為接軌數位金融潮流，更致力推動數位保險科技應用，如透過AI進行精準法遵條文判讀、契約自動審查、客戶健康評估及核保效能等作業。未來，新光人壽也會持續積極投入保險科技，提升營運效能，打造有感的數位服務，提供客戶最專業的服務體驗。