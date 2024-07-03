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新台幣貶0.5分 收32.632元

中央社／ 台北3日電
新台幣示意圖。路透
新台幣示意圖。路透

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收32.632元，貶0.5分，成交金額17.68億美元。

新台幣兌美元今天開盤價為32.58元，最高32.57元、最低32.695元。

新台幣

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