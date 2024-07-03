永豐攜手怡和綠電超商導入綠電信託 助企業淨零轉型

永豐銀行領先業界首創綠電交易信託平台，以金融力量加速推動台灣淨零永續。永豐銀行表示，2日與怡和國際能源旗下怡和綠電超商簽約合作、導入綠電交易信託，媒合上游發電業者及售電、購電多方買賣綠電、透過專款專用信託資金提升民間綠電交易效率。

目前，永豐銀行已與17家售電業者合作；統計自去(2023)年第4季起至今(2024)年5月底，業者陸續啟動綠電轉供的裝置容量，預計一年可達約6.2億度 、減碳量逾30.6萬公噸。

使用再生能源為全球邁向永續淨零的重要途徑，聯合國氣候變遷大會COP28呼籲，2030年全球再生能源裝置容量目標預計提高至2022年的3倍 ；台灣也加速推動能源轉型，去年台灣再生能源總裝置容量達17,916 MW（MegaWatts；百萬瓦）、年增27%，再生能源總發電量達267.09億度、年增12%。

永豐銀行表示，此次合作導入綠電交易信託的怡和，主業為太陽能電廠建置、售電、融資、土地及建築融資、車輛租賃等，目前已經取得CPPA（企業能源採購協議）與綠電交易執照，並和國內多家企業簽署未來綠電交易的合作備忘錄（MOU）。因應綠電交易需求與日俱增，永豐銀行提供以交易押標金、保證金與再生能源售電電費等綠電交易信託管理機制，保障交易金流安全性、提升買賣雙方交易效率，協助企業加速能源轉型、邁向2050淨零排放目標。

永豐銀行表示，為加速台灣淨零永續，永豐致力以綠色金融響應政策、驅動企業淨零轉型，推展發電、售電與儲能業務，建構全方位綠電供應鏈，為國內唯一連續8年獲經濟部能源署頒發「光鐸獎－優良金融服務獎」的金融業者。同時，永豐銀行也發揮金融影響力，促進企業發展永續議題，日前亦榮獲2024第四屆TWSIA（台灣永續能源研究基金會）台灣永續投資獎「個案影響力－企業議合－銅級」殊榮。