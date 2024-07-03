購屋族苦哈哈…最新房貸期數破300「逾25年」 10年來多背房貸6年

據聯徵中心最新統計，去年第4季房貸族平均貸款期數再度突破300個月，平均房貸期數達304期，從新青安上路以來平均房貸期數首度連續兩季房貸期數突破300期。

另外，該統計顯示，國人最新平均房貸年期已經超過25年，10年來房貸期數就增加了70期，房貸族平均貸款多了將近六年，反映在高房價的現實下，房貸族透過拉長房貸年限降低房貸壓力。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，房貸年限一直拉長，再加上寬限期讓前期付款更為輕鬆，都讓買方的負擔能力增加，成為支撐房市的重要資金動能。

曾敬德指出，雖然從2006年政府就陸續拉高自備款比例，不過主流的房貸產品從早年的20年期，現在30年期，到新青安最高可以到40年期，面對不斷攀高的房價水準，購屋人採取長年期房貸方式減壓，也讓自己手上可以多一些靈活使用的資金。

統計顯示，10年來房貸期數就增加了70期，房貸族平均貸款多了將近6年，去年第3季房貸期數首度突破300期，達305期。

去年第4季雖未再創新高，但仍達到304期，若以區域來看，去年第四季主要都會區房貸期數最長的是新竹市平均331期，新竹縣327期，主要區域客不少都是園區工作人口，可能購買大樓屋齡較新加上所得高與年輕，銀行放款時相對放心。 據聯徵中心最新統計，去年第4季房貸族平均貸款期數再度突破300個月，平均房貸期數達304期，從新青安上路以來平均房貸期數首度連續兩季房貸期數突破300期。信義房屋提供

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