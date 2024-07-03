新竹人愛背房貸？平均331個月全台最長 房仲揭2大關鍵原因

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經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。圖／住宅週報提供
房市示意圖。圖／住宅週報提供

根據聯徵中心最新統計，去年第4季房貸族平均貸款月數再度突破300個月，平均房貸期數達304期，從新青安上路以來平均房貸期數首度連續兩季房貸期數突破300期，國人最新平均房貸年期已經超過25年。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，房貸主流產品從早年20年期，轉為30年期，現在新青安最高可以到40年期，面對不斷攀高的房價水準，購屋人採取長年期房貸方式減壓，也讓自己手上可以多一些靈活使用的資金。

他表示，房貸一直拉長，加上寬限期讓前期付款更為輕鬆，都讓買方負擔能力增加，成為支撐房市重要資金動能。

根據聯徵統計顯示，10年來房貸期數就增加了70期，房貸族平均貸款多了將近6年，去年第3季房貸期數首度突破300期，達305期，去年第4季雖未再創新高，但仍達到304期。

若以區域來看，去年第4季主要都會區房貸期數最長的是新竹市平均331期，新竹縣327期，房仲業者分析，主要是區域客不少都是園區工作人員，一來購新屋總價高，需要較長房貸期，二來園區客多具理財觀念，不少人貸好貸滿，以便把錢拿去做其他投資

期數最少的是台北市的平均290期，台南市平均297期，高雄市307期，新北市310期，台中市316期，桃園市則是六都中房貸期數最長，平均317期。

曾敬德指出，新青安申辦的人數眾多，且有相當比例使用30年以上的房貸，要觀察後續的房貸期數統計，是否還會出現拉高現象，建議民眾房貸期數是個選項，即使申請40年期房貸也能提前償還，假如理財較為保守的可以有錢就還本金，民眾可提前做好資金規劃。

本季新增購置住宅貸款平均貸款期數。資料來源／信義房屋
本季新增購置住宅貸款平均貸款期數。資料來源／信義房屋

信義房屋 房仲業者 房貸

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