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永續當道 群益期貨、康和證推ESG活動

中央社／ 台北3日電

綠色永續當道，券商積極響應，群益期貨、康和證券今天皆推出ESG（環境保護、社會責任及公司治理）活動，群益期貨提供員工循環餐盒以取代一次性餐盒；康和證則舉辦二手物品交流，以及快樂健走抽獎活動。

群益期貨今天宣布，為響應國際無塑膠袋日，並呼應2024世界地球日的行動主題「多一塑不如少一塑」，群益期貨推動減塑行動，公司提供循環餐盒給同仁，取代一次性餐盒，減少日常營運所產生的廢棄物，號召所有同仁參與，透過小舉動影響大環境。

群益期貨主管表示，塑膠垃圾已嚴重影響地球環境生態，員工每天購買餐盒產生數量可觀的一次性餐具和塑膠袋，雖然便利但也帶來大量一次性垃圾。公司決定向新北市板橋區心智障礙者家長協會、財團法人瑪利亞社會福利基金會等社福機構，訂購循環餐盒，一方面達成減碳效益，也提高員工環保意識，以行動實現永續循環方案。

康和證券則宣布舉辦「好康換很大、舊物新循環」二手物品交流，與「快樂健走月月抽」等2項ESG活動。短短3天，就有215件二手物品參加交流互換，包括環保袋包包、小型家電、家用飾品等8大類，最後成交率達50%以上，總計減少廢棄物重量達44公斤。

另外，康和證集結旗下康和期貨、康和投顧、康和保代等子公司，舉辦快樂健走月月抽活動。每月參與健走人數近400人，半年下來，活動累積健走總步數達3.45億步，換算約20.7萬公里，可環島251圈，相當於減少49.11公噸的二氧化碳當量 （CO2e） 溫室氣體排放。且許多同仁活動結束後，持續養成每天健走習慣。

康和證券董事長鄭大宇認為，日常生活中就應該落實預防、減量、回收和再利用資源，減少對環境負荷，建立友善環境、提升永續意識。

ESG 環保 群益

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