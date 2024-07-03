倍力搶強韌資安商機！董座：阻擋「不確定性」勢在必行

資訊軟體整合服務商倍力（6874）搶搭企業永續經營商機，針對當代企業經營最大的挑戰，董事長許金隆坦言，現在社會上有很多難以預測的「不確定性」，不管是從先前爆發的新冠疫情，還是緊接著的地緣政治，都對企業經營造成一些影響，而企業主為了抵擋這波衝擊，必須將自身於資安領域的「韌性」充份的建立，才能在未來的發展中穩步成長。

許金隆指出，當今社會中企業經營面臨很多很新的議題，包括：地緣政治、ESG 企業永續經營等，面對這種新議題，企業該如何讓自身的營運表現，以及產業競爭，才能夠維持良好的能力，他認為，「韌性」就是一個很重要的環節，若今天一家企業於充實自身營運表現時，卻在資安環節上出現漏洞，將有可能讓其造成不可挽回的衝擊。

事實上，自從金管會去年正式發布「我國接軌 IFRS S1&S2 永續揭露準則藍圖」開始，不僅凸顯 ESG 已成為政府評估企業發展的重要指標，當代企業經營在著重財務績效的同時，更需重視 ESG 的影響，許金隆指出，面對各式各樣的不確定性，企業就勢必得在資安韌性上多加著墨，他坦言，其實對企業來講，若沒有很好的資安，也不會有很好的運行能力。