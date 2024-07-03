快訊

屏東超夯寵物餐廳收容棄養兔狂被檢舉 老闆撐不下去心寒發文：400隻不養了

好巧！綠常會「懲台獨因應之道」專報 因邱太三身體不適取消

康和證推快樂健走活動 總步數可環島251圈

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
康和證推二手物品交流，減少廢棄物44公斤。圖／業者提供
康和證推二手物品交流，減少廢棄物44公斤。圖／業者提供

康和證券（6016）為推廣落實ESG永續發展，特別舉辦「好康換很大、舊物新循環」二手物品交流與「快樂健走月月抽」兩項活動。

其中，二手物品參加交流互換短短3天，就有21件二手物品參加交流互換，包括環保袋包包、小型家電、家用飾品等8大類，最後成交率達50%以上，總計減少廢棄物重量達44公斤。另快樂健走月月抽活動，半年活動期間所有參與同仁累積健走總步數為3.4億步，約可環島251圈。

康和證券董事長鄭大宇表示，日常生活中就應該落實預防、減量、回收和再利用資源，減少對環境負荷，建立友善環境、提升永續意識，實踐聯合國17項永續發展目標（SDGs）第12項「促進綠色經濟、確保永續消費及生產模式」目標，共同守護地球。

這次二手物品交流活動非常踴躍，許多同仁將用不到的都拿出來交流，多數仍為全新的物品，希望有需要的人可以「物盡其用」，有手持式蒸氣熨斗、不鏽鋼鍋、咖啡手沖壺、知名跑車保溫杯、日式筷碗組、廚房置物架、洗臉機、原木焚香線香套組等。活動最大意義為賦予舊物品新生命，落實同仁愛物、惜物、知福、惜福的觀念，進而達到資源循環零廢棄之目標。

康和「快樂健走月月抽」活動，旗下子公司康和期貨、康和投顧、康和保代等也熱情參與，每月參與健走人數近400人，半年活動累積下來健走總步數為3.4億步，約20.7萬公里，可環島251圈，相當於減少49.1公噸二氧化碳當量的溫室氣體排放。有許多同仁活動結束後，仍持續養成每天健走習慣，為健康、環境永續而走，實踐落實ESG減碳目標。

健走 環島

延伸閱讀

證交所林修銘：公司治理評鑑2026年將轉型為ESG評鑑

群益證實踐ESG捐血送愛17周年 邀民眾挽袖捐血拿好禮

穆迪與MSCI宣布建立戰略夥伴關係 提供數據驅動的風險管理解決方案

台灣大 ESG表現優異

相關新聞

財長莊翠雲：1700多件新青安高風險態樣 一個月內查完

財政部長莊翠雲今日在財委會上證實，八大行庫的確已查到1700多件的新青安疑似人頭戶的高風險態樣，但並不能說這1700多件...

保險海外投資上限一旦腰斬 彭金隆：9兆資金匯回 不利房市降溫

國民黨籍召委羅明才提案將壽險業者投資上限從45%降至25%，對此金管會主委彭金隆今日在備詢時表示，估計約有9兆元資金會回...

銀行投資不動產過度集中 金管會將在一個月內提出檢討報告

金管會主委彭金隆今日在答覆立委郭國文質詢時表示，對於銀行投資不動產集中的情況，金管會將在一個月內提出檢討報告。

整理包／日幣7月3日正式改版換新鈔 台灣何時可兌領、舊鈔還能用？重點一次看

手上留有日幣紙鈔、或是今年準備赴日正準備換鈔的朋友注意了！日本時隔20年，將於今(2024)年7月3日正式發行面額分別為一千圓、五千圓和一萬圓的新鈔。

建商小心！ 見央行總裁後 金管會檢討不動產放款「後門」

建商小心了。金管會主委彭金隆3日在財委會上說，他在親自拜會央行總裁楊金龍時，楊金龍提及《銀行法》72-2條不動產放款30...

9兆壽險資金返台 新台幣匯率恐暴衝至25元？ 央行高層這麼說

今年7月以來，新台幣匯率維持貶值趨勢，中央銀行副總裁嚴宗大3日坦言，新台幣匯率近期走貶，主要是國際美元走強，以及外資在台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。