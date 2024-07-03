康和證推快樂健走活動 總步數可環島251圈

康和證券（6016）為推廣落實ESG永續發展，特別舉辦「好康換很大、舊物新循環」二手物品交流與「快樂健走月月抽」兩項活動。

其中，二手物品參加交流互換短短3天，就有21件二手物品參加交流互換，包括環保袋包包、小型家電、家用飾品等8大類，最後成交率達50%以上，總計減少廢棄物重量達44公斤。另快樂健走月月抽活動，半年活動期間所有參與同仁累積健走總步數為3.4億步，約可環島251圈。

康和證券董事長鄭大宇表示，日常生活中就應該落實預防、減量、回收和再利用資源，減少對環境負荷，建立友善環境、提升永續意識，實踐聯合國17項永續發展目標（SDGs）第12項「促進綠色經濟、確保永續消費及生產模式」目標，共同守護地球。

這次二手物品交流活動非常踴躍，許多同仁將用不到的都拿出來交流，多數仍為全新的物品，希望有需要的人可以「物盡其用」，有手持式蒸氣熨斗、不鏽鋼鍋、咖啡手沖壺、知名跑車保溫杯、日式筷碗組、廚房置物架、洗臉機、原木焚香線香套組等。活動最大意義為賦予舊物品新生命，落實同仁愛物、惜物、知福、惜福的觀念，進而達到資源循環零廢棄之目標。

康和「快樂健走月月抽」活動，旗下子公司康和期貨、康和投顧、康和保代等也熱情參與，每月參與健走人數近400人，半年活動累積下來健走總步數為3.4億步，約20.7萬公里，可環島251圈，相當於減少49.1公噸二氧化碳當量的溫室氣體排放。有許多同仁活動結束後，仍持續養成每天健走習慣，為健康、環境永續而走，實踐落實ESG減碳目標。

商品推薦