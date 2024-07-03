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建商小心！ 見央行總裁後 金管會檢討不動產放款「後門」

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

建商小心了。金管會主委彭金隆3日在財委會上說，他在親自拜會央行總裁楊金龍時，楊金龍提及《銀行法》72-2條不動產放款30%限額中，有一些「但書」希望這些但書可以做更明確界定或檢討，彭金隆已請銀行局重新檢視，預計一個月內提出檢討方案。

依《銀行法》72-2條規定，銀行承做房貸、土建融等不動產放款，以銀行總存款和金融債30%為限，也被市場視為不動產放款「天條」。

但這天條在2018年金管會曾發函針對六大類建築物項目可以「剔除」，免計入72-2條內，包括各級學校、醫療機構、政府廳舍、長照機構、社會住宅和廠房(含都更危老、營建工程的營運週轉金放款等)。

立委郭國文詢問，若把這六大類項目計入，72-2條目前比例是多少？銀行局長莊琇媛說，目前是26%，若把這六大類計入約是29%接近30%，但已經要求銀行嚴格控管。

立委黃國昌說，房價高跟背後市場資金有密切關係，之前央行2020年警告不動產占放款比重是35.8%已很高了，會導致房價推波助瀾，但如今卻已攀升到31%導致六都房價大漲，當時他已經示警72-2條但書的後門，詢問彭金隆做何處理？

彭金隆說，他在黃國昌當時質詢完後隔天，就親自拜會央行總裁楊金龍，做深度討論，他說因為央行職責是穩定金融，央行提出希望針對72-2條後面但書，可做更明確界定或檢討，例如廠房等。

央行 房價 楊金龍

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