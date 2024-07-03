9兆壽險資金返台 新台幣匯率恐暴衝至25元？ 央行高層這麼說

今年7月以來，新台幣匯率維持貶值趨勢，中央銀行副總裁嚴宗大3日坦言，新台幣匯率近期走貶，主要是國際美元走強，以及外資在台股出脫所致。央行資料指出，新台幣匯率7月2日收在32.627元，連兩貶並下探逾兩個月低點，連兩日累計貶值1.77角。

立法院財委會今天邀請金管會主委彭金隆、財政部部長莊翠雲就「如何促進保險業資金擴大參與公共建設，加速建設之推動。」進行專題報告，並備質詢；另邀請中央銀行、國家發展委員會、經濟部、交通部列席備詢。

立委林德福詢問，近期新台幣匯率持續貶值，央行如何看待新台幣匯率的貶勢，嚴宗大回應，主要原因有二，除國際美元一直在走強外，最近外資持續出脫台股，也是關鍵主因。

至於新台幣匯率何時能止貶回升，嚴宗大回應，央行會致力維持匯率穩定，新台幣匯率不論是貶太多或升太多，央行都會進場調節。

展望今年景氣，嚴宗大表示，央行在6月13日預估，今年經濟成長率為3.77%，較主計總處預估值3.94%略低一些，主要是去年下半年比較基期偏高，今年下半年相對減緩，但對今年景氣依舊看好。

立委吳秉叡詢問，有委員研擬修正保險法相關條文，下調保險業海外投資上限，從現行的45%下調至25%，一旦拍板，將有九兆多元資金回流台灣，是否衝擊國內金融穩定；對此，嚴宗大表示，台灣為經常帳順差的國家，應該是讓資金投資到國外，不論是保險業、政府基金，均有大量資金投資在國外，有助平衡與穩定國內經濟。

吳秉叡追問，若九兆壽險資金回台，新台幣匯率是否會升值到25、26元兌1美元？嚴宗大回應，主要是國內債市沒有那麼大的胃納量。

立委顏寬恒詢問，央行打炒房，6月宣布調升存準率、收回市場1,200億元資金，是否為強而有力的措施？嚴宗大回應，央行僅調升存準率1碼，每家銀行平均攤下來，大型銀行大約只回收20~30億元，主要是讓銀行資金稍微緊縮，特別是對房地產的放款。

至於這是否可能導致物價波動、促使貸款利率上漲，嚴宗大回應．目前看不出來有直接的影響，央行仍可透過公開市場操作（註：央行發行定存單供銀行認購或標售），隨時調整銀行的流動性。

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