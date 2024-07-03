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金管會主委：基本面撐台股上漲 美利率及大選是變數

中央社／ 台北3日電

台股近期高檔震盪，金管會主委彭金隆表示將密切觀察，市場波動難免，但金管會會注意制度面健全與否；今年台股上漲動能主要和基本面有關，未來則以美國利率政策及美國大選為最大變數。

彭金隆今天受邀列席立法院財政委員會，專題報告「如何促進保險業資金擴大參與公共建設，加速建設推動」。

在台股站上2萬3000點後，高檔震盪加劇，國民黨立委林德福質詢時關注，金管會對股市前景是否仍保持樂觀態度，彭金隆表示，金管會為資本市場主政機關，對未來不作預期，但會密切觀察市場變化。

彭金隆說，市場波動難免，金管會關注重點是制度面健全與否，同時會注意市場反應來自什麼原因。他認為，台股今年漲勢發展與基本面有關，如央行預測今年經濟成長率有望達3.77%，國發會公布景氣對策信號連2個月亮起黃紅燈，財政部公布出口數據亦持續暢旺。

展望後市，彭金隆指出，市場普遍預期美國聯準會（Fed）今年9月會降息，除了美國利率政策外，還有美國今年將舉行大選，均為影響未來市場的2大變數。

台股 美國聯準會 金管會

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