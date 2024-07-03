彭金隆：地震險保障的確不足 建議民眾加保商業地震險

金管會主委彭金隆今日在答覆立委賴惠員、黃珊珊等人質詢時坦言，台灣的地震險的確投保不足，除了立委所建議的地震基金的基本政策險的額度能增加之外，他也建議民眾可加保商業地震險。

立法院財委會今日就「如何促進保險業資金擴大參與公共建設，加速建設之推動」專題報告，金管會主委彭金隆、財政部長莊翠雲、央行副總裁嚴宗大，以及國發會、經濟部、交通部官員列席。

彭金隆指出，過去投保火災險，但民眾沒有注意到地震險，因此僅有火險附帶基本的地震保險，占民眾整個房產比重大約占比4成，他並鼓勵民眾去購買額外的地震險，的確比率不高，未來會由保險局去對民眾做更多的提醒。

賴惠員認為，不只學校缺乏風管概念，重大公建的保險也同樣缺乏。

彭金隆說明，目前在房貸業務的住宅地震火災險的貸款覆蓋率很高，有房貸的都會投保，但沒有房貸的人，就較不會保。立委黃珊珊質詢時指出，2018年至2022年，家庭貸款增長速度將近28%，但房地增值速度10%，這代表民眾借的錢比房屋增值金額高，她也認為，住宅保險基金應要增加投保金額。

對此，彭金隆指出，已責成地震基金持續對民眾作教育訓練，並鼓勵除了地震政策險，也要多買一般的商業地震險來加保，黃珊珊建議，倘若不足的話，地震政策險的金額應該要再加碼，希望要達到至少5成才行。

保險局長施瓊華表示，不動產未有房貸的，目前住火險的投保率已超過10%，比率已漸漸上來。

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