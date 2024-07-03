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國泰老三蔡鎮宇傳買銀行促整併？彭金隆：未收到申請

中央社／ 台北3日電

近日傳出國泰金董事長蔡宏圖的弟弟蔡鎮宇有意收購安泰銀與京城銀持股，進而推動兩家銀行合併，引發金融市場熱議。金管會主委彭金隆今天直言，「看到媒體報導才知道這件事」，截至目前為止，金管會並未收到任何申請。

今年金融市場併購傳聞不斷，繼先前傳出京城銀想出嫁後，有媒體昨天報導，指前國泰金副董事長蔡鎮宇上週返台，有意一次收購安泰銀行與京城銀行大部分持股，進而推動二家銀行合併，消息一出，引發金融圈高度關注與討論。

國民黨立委王鴻薇今天在立法院財政委員會質詢時關注，對於蔡鎮宇擬買二家銀行促整併，金管會是否知情或有接觸，彭金隆答詢時直言，「我們是看到媒體報導知道這件事」，截至目前為止，金管會並無收到任何申請案。

王鴻薇進一步詢問，若蔡鎮宇一口氣買下京城銀及安泰銀，是否踩金管會金金分離紅線，彭金隆指出，金管會金金分離原則落實在幾個法規內，例如一家金融機構董事原則上不得同時兼任另一家金融機構董事，還是要看未來實際取得過程才能判斷，現在判定還言之過早。

彭金隆解釋，金金分離是概念、精神，落實在幾個法令中，有相對應具體法規規範內容，金管會一定會依法規執行，但以此消息為例，未來會先碰到的是股權購買，即大股東適格性審核，待順利取得持股以後，才會走到外界關注的金金分離議題。

彭金隆提到，任一法人或自然人若要取得金融機構股權達一定比率以上，金管會均有大股東適格性規範，對於不同持股比率有不同要求。

他強調，現在消息都是臆測或報載，作為主管機關，以正式申請文件為準，在銀行法大股東適格性相關規範中，金管會均已明定必須呈送的各項資料，待收到資料才能進行判定。

王鴻薇追問，蔡鎮宇之所以有大把資金可買兩家銀行，是因不動產投資背景，金管會會否將此納入特別考量，彭金隆則說，大股東適格性規範，有要求必須揭露購買資金來源。

京城銀行 股東 金管會

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