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新青安違規戶信用評分註記？ 莊翠雲：與金管會研議

中央社／ 台北3日電

立委要求針對新青安非自住違規戶，應在聯徵中心的信用評分上註記，財政部長莊翠雲今天表示，公股行庫正積極清查違規個案，至於是否在聯徵信用評分上註記，財政部會與金管會討論研議。

莊翠雲今天赴立法院財委會針對「如何促進保險業資金擴大參與公共建設，加速建設之推動」進行專題報告，並備質詢。

民眾黨立委黃珊珊質詢時關切新青安房貸違規戶查核進度。莊翠雲說，公股行庫積極清查中，行庫會在一週內回報初步情況，並逐批追查，一個月後會有較為具體的報告，政府對違規情況一定會有所處置，現在盤點高風險案件約有1700多戶，但不見得都是人頭戶等違規案。

黃珊珊進一步指出，針對新青安非自住違規戶，除不能再適用新青安，也應該在聯徵中心的信用評分上註記，「不要隨便當人頭、騙政府」。莊翠雲回應，這攸關一輩子的信用，會跟金管會討論、研議，看如何加註。

財政部官員受訪時強調，新青安勾稽檢查持續進行中，財政部會適時對外說明初步檢查結果。

央行啟動升息循環後，房貸利率衝破2%大關，為減輕民眾購屋負擔，財政部轄下8大行庫的青安貸款，自去年8月1日起放寬各項條件。新青安政策推出後，催出首購買盤，卻衍生轉租、人頭戶等問題，引發爭議。

為防杜新青安遭不當濫用，財政部已要求各行庫強化貸前、貸後管理機制，新貸戶必須簽自住切結書，若違反規定，將終止利息補貼，返還自違規事實發生日已撥補的補貼利息，並重新核定貸款條件；且去年8月1日以後經銀行核貸新青安優惠貸款者，自今年6月27日起，不得再次申貸此優惠貸款。

財政部也已在6月28日召集行庫開會，會中財政部要求各行庫儘速徹查新青安房貸轉租、人頭戶個案，希望最快1週、最慢2週內，提報首波「罪證確鑿」的違規案件數。

公股行庫 新青安房貸 財政部

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