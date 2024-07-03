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高中職將有「身心調適假」 家長團體支持、籲教部對症下藥

新台幣午盤貶3.1分 暫收32.658元

中央社／ 台北3日電

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收32.658元，貶3.1分，成交金額12.08億美元。

新台幣兌美元今天開盤價為32.58元，早盤最高32.57元、最低32.695元。

外匯 新台幣

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