財政部與金管會將研議 新青安違規者列入聯徵信用瑕疵
財長莊翠雲3日在立院備詢時表示，針對新青安房貸篩查出高風險1,700餘戶，各公股行庫正積極從中清查，至於立委建議針對違規者列入聯徵信用瑕疵，莊翠雲也允諾會與金管會討論如何進行聯徵加註。
立法院財委會今日就「如何促進保險業資金擴大參與公共建設，加速建設之推動」專題報告，金管會主委彭金隆、財政部長莊翠雲、央行副總裁嚴宗大，以及國發會、經濟部、交通部官員列席。
黃珊珊詢及，新青安違規僅會重新核貸及償還利息，而無其他罰則，莊翠雲坦言目前銀行合約中沒有相關處罰條款，但將來就不能再適用新青安，至於後續能否列入聯徵中心信用紀錄，會跟金管會一起討論作加註以有效遏制。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 遠雄一口氣出售桃園、彰化四筆土地 原因曝光
▪ 南市女力崛起...購屋女多於男 40歲為主力客群
▪ 房市已成賭場 顏炳立：小白成韭菜 上演追夢悲歌
▪ 戴德梁行顏炳立：買氣熱「就是錢在作祟」 今年房市就是一場賭局
▪ 社宅只會拖累周遭房價？看看日本如何利用社宅做地方創生
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言