壽險業利多！ 台版 ICS 還有第四階段 金管會下半年拍定

為讓壽險業順利在2026年接軌TW-ICS，金管會分三階段推出在地化和過度化措施，金管會主委彭金隆3日在財委會鬆口，將還會有第四階段，預計下半年拍定。

彭金隆說，這第四階段有兩大方向，一是在地化，IAIS的ICS中對各種風險評估有標準法，但標準法不見得適用台灣，甚至跟台灣背離很多，會依照台灣在地特色，重新評估，這是在地化。

二是過度化，是指不同風險銜接，需給予多長時間過渡到目標值，過去揭示是15年，但有些風險會重新思考一下。

彭金隆說，前面三階段會繼續保留，但會讓時間點更適合台灣，「例如股票係數或公建，或是有很多係數，無法考慮台灣，」我們有很多資料會試算出來再做整體評估，今年下半年會完成，給市場一年時間調整。

金管會是從去年開始，推出壽險業接軌ICS提出三階段，第一階段是2023年7月，壽險業投資台股給15年調整期。

目前保險業投資台股、不動產風險係數，各是21.65%和7.81%，15年後要各拉高到35%和15%，平均每年各需計提風險資本0.89、及0.47個百分點；公建風險係數則維持1.28%。市場關注是否再調整台股係數。

第二階段是同年11月，對ICS利率風險和淨資產影響也給15年；2024年是放寬可贖回債認列並給新興風險15年調整。

據透露，大型壽險業者要求，淨資產影響數可以延長到20年。

2026年壽險業要接軌ICS將正式取代RBC。計算ICS的分子是合格資本、分母是風險性資產，依規定，法定標準是100%。

彭金隆直言，接軌是讓台灣壽險業走向資本結構更好的方法，因此已經推出三項調適措施，距離2026年還有一年半時間，會再檢視一次，因此會有第四階段的措施。

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