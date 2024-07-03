財長莊翠雲：1700多件新青安高風險態樣 一個月內查完

財政部長莊翠雲今日在財委會上證實，八大行庫的確已查到1700多件的新青安疑似人頭戶的高風險態樣，但並不能說這1700多件全是人頭戶，還得再進一步確認，她表示，會在一個月內查完並提出報告。

本報在1日曝光八大行庫調查出的新青安高風險態樣，總數已有超過1700件，莊翠雲今日財委會上在答覆立委黃珊珊質詢時證實此一數字，並做出上述的說明。

立委黃珊珊進而要求，新青安除了做出「只限一次」的新要求，對於先前有借款戶用不同的人頭「借了一次又一次」的情況，一定要查出來，並且懲罰。

金管會主委彭金隆在答覆時則回應，不會特別針對新青安管理，而是對整個房貸來管理；對於黃珊珊要求人頭戶這種不誠信的情況，應該要留下註記，莊翠雲也表示，對於新青安人頭戶，會向金管會協調透過聯徵中心的系統留下註記。

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