銀行投資不動產過度集中 金管會將在一個月內提出檢討報告

金管會主委彭金隆今日在答覆立委郭國文質詢時表示，對於銀行投資不動產集中的情況，金管會將在一個月內提出檢討報告。

郭國文指出，不動產放款占全部放款比重為37.13%，另外，本國銀行的不動產放款占總存款及金融債券比重為 26.54%，但「天條之外還有後門」，銀行法第72條之2原本就有「例外條款」使不動產放款集中度占比被低估，銀行局長莊琇媛答覆，若加回這些，比重已接近29%。

立法院財委會今日就「如何促進保險業資金擴大參與公共建設，加速建設之推動」專題報告，金管會主委彭金隆、財政部長莊翠雲、央行副總裁嚴宗大，以及國發會、經濟部、交通部官員列席。

郭國文在會中質疑，若加上金管會之後發函可排除計算範圍之內的社宅、都更、學校、醫療院，甚至營建工程的營運周轉金所等可排除計算的例外放款，銀行法第72條之2的規定形同虛設，要求限縮，把後門關起來，彭金隆也答覆，已有在檢討排除計算的範圍，並會在一個月內交出檢討報告。

郭國文也質疑，從105年6月第一次金檢，至112年3月第五次金檢，為何金管會早發現缺失，卻放任台中商銀撈10億元？而且案發4年之後才移送，郭國文也質疑，資本額300億元的銀行，花了100億元來蓋總部大樓，而且地下室還挖十層樓，也要求金管會重新檢討內稽內控及獨董角色，且認為這就是樂陞案的翻版，有權無責讓獨董成為門神，他痛批，獨董不查帳，反而搭子公司埋單的私人飛機遊玩，要求金管會檢討獨董角色。

彭金隆則回應，獨董由證交法規定，將由證期局來檢討獨董是否確實履行責任。

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