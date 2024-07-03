莊翠雲：公股行庫篩選高風險案件 續追新青安違規戶

公股行庫清查新青安房貸轉租、人頭戶等違規個案，進度受矚目。財政部長莊翠雲今天表示，公股銀行是先篩選出高風險案件，再去逐案了解，逐案清查需要一些時間，後續行庫將回報違規情況，現在尚在追查當中。

莊翠雲今天赴立法院財委會針對「如何促進保險業資金擴大參與公共建設，加速建設之推動」進行專題報告，並備質詢。

民進黨立委吳秉叡質詢時關切，政府多年來鼓勵保險業等民間資金投入台灣公共建設，為何依據促參法辦理的案件，投資金額占比有限。

莊翠雲指出，有關保險業資金，法規面的投資限制，金管會已有修正，在案源方面，要繼續跨部會努力，財政部會持續鼓勵、協助各目的事業主管機關，盡量以促參模式執行公共建設，財政部也已優化相關法制，並加速協調處理履約爭議，增加投資者信心。

莊翠雲表示，民間參與公共建設，有些想法必須轉變，首先應該要有合理的利潤，才能增加民間投資誘因，第2要打破政府「零出資」觀念，促參法修法後，已新增政府有償取得公共服務模式。

財政部推動促參司長李建賢說，財政部現在鼓勵各機關，除交通建設、觀光遊憩設施可用促參方式辦理， 也希望長照、醫療、社會住宅等建設，往促參方向思考，因為這些建設未來需求量很大。

此外，國民黨立委賴士葆關注，公股銀行針對新青安優惠房貸，查到多少件人頭戶等不正當個案。莊翠雲表示，公股行庫是先篩出高風險案件，再去逐案了解，逐案清查需要一些時間，後續行庫會回報違規情況，現在尚在追查當中。

中央銀行啟動升息循環後，房貸利率衝破2%大關，為減輕民眾購屋負擔，財政部轄下8大行庫的青安貸款，自去年8月1日起放寬各項條件。新青安政策推出後，催出首購買盤，卻衍生轉租、人頭戶等問題，引發外界關注。

為防杜新青安遭不當濫用，財政部已要求各行庫強化貸前、貸後管理機制，新貸戶必須簽自住切結書，若違反規定，將終止利息補貼，返還自違規事實發生日已撥補的補貼利息，並重新核定貸款條件；且去年8月1日以後經銀行核貸新青安優惠貸款者，自今年6月27日起，不得再次申貸此優惠貸款。

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