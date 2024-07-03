日圓貶很凶 現在可加碼嗎？後市怎麼看？ 國泰金總經理李長庚詳盡分析
日圓兌美元匯率如自由落底、貶破160大關，甚至不排除有下探170的機會；對於目前是否為加碼日圓的好時機，國泰金控總經理李長庚3日指出，每個人對日圓的用途不太一樣，若想到日本置產或旅遊，「坦白講這個價位是相當不錯的。」
李長庚今天參與「國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」，並於受訪時指出，目前是否適合加碼日圓，要看本身的需求與目的，另外，在不同階段裡，只要有好的價位都可以考慮出手。
李長庚表示，日圓匯率後市與日本央行貨幣政策、日本經濟結構有關； 市場很多的分析認為，日本近年經濟成長較快，觀光動能帶動相關的餐飲旅遊產業成長，但日本本土企業，包括加薪幅度，看起來變動不大；現在日圓匯率下跌，對於去日本觀光是非常好的機會，但大家更期待日本面對國內的老人化趨勢能找到一條出路，同時，日本企業也能勇敢投資、替員工加薪，讓他們能勇敢消費，目前看到一些好的跡象，但並不是十分強勁。
因此，若透過這些變化，能讓日本企業勇敢投資、日本當地民眾勇敢消費，將有助日本經濟成長，日圓匯率也有機會轉為強勁。
李長庚也說，匯率是相對的概念，若美元一直維持強勢，其他貨幣就會有壓力，假設聯準會降息、美國經濟走弱，其他幣別就有機會反彈；匯率是相對、而非絕對的概念，要靠本地的投資能力、消費能力是否強勁、經濟持續發展等，另外，其他國家的經濟成長等與該國產生了強弱勢差異，各幣別的匯率也會隨之變動。
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