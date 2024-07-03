新壽改善計畫金管會准了 若達成資本8月底達標
新光人壽及三商美邦人壽2023年底清償能力指標未達法定標準，雙雙提交財務業務改善計畫至金管會。金管會今天表示，新壽規劃8月底完成現金增資新台幣125億元及發次債25億元，若依規劃順利達成，屆時資本適足率（RBC）將可回到法定標準。
2023年底保險業經會計師查核的資本適足率及淨值比在今年3月底全數出爐，產險業全數過關，壽險業則有2家資本亮紅燈，包括新壽資本不足、三商壽資本顯著不足，三商壽及新壽日前已先後將財務業務改善計畫送交金管會審核。
民進黨立委李坤城今天在立法院財政委員會質詢時，關注新壽及三商壽改善計畫是否過關，金管會保險局長施瓊華答詢時表示，新壽有提出具體規劃及時程，包括將辦理現金增資125億元及發次債25億元，並預計8月底完成，一旦8月底順利達成，估新壽RBC屆時可回到法定標準，因此金管會已核定新壽財務業務改善計畫。
至於三商壽雖有提出現金增資、發債及發特別股洽策略投資人等規劃，但時程較不具體、得拉到明年，施瓊華直言「我們認為時間太長了」，因此尚未核定三商壽所報財務業務改善計畫，金管會將要求三商壽盡量將時程往前提，希望三商壽在今年底前有進展。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 遠雄一口氣出售桃園、彰化四筆土地 原因曝光
▪ 南市女力崛起...購屋女多於男 40歲為主力客群
▪ 房市已成賭場 顏炳立：小白成韭菜 上演追夢悲歌
▪ 戴德梁行顏炳立：買氣熱「就是錢在作祟」 今年房市就是一場賭局
▪ 社宅只會拖累周遭房價？看看日本如何利用社宅做地方創生
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言