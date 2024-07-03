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新壽改善計畫金管會准了 若達成資本8月底達標

中央社／ 台北3日電

新光人壽及三商美邦人壽2023年底清償能力指標未達法定標準，雙雙提交財務業務改善計畫至金管會。金管會今天表示，新壽規劃8月底完成現金增資新台幣125億元及發次債25億元，若依規劃順利達成，屆時資本適足率（RBC）將可回到法定標準。

2023年底保險業經會計師查核的資本適足率及淨值比在今年3月底全數出爐，產險業全數過關，壽險業則有2家資本亮紅燈，包括新壽資本不足、三商壽資本顯著不足，三商壽及新壽日前已先後將財務業務改善計畫送交金管會審核。

民進黨立委李坤城今天在立法院財政委員會質詢時，關注新壽及三商壽改善計畫是否過關，金管會保險局長施瓊華答詢時表示，新壽有提出具體規劃及時程，包括將辦理現金增資125億元及發次債25億元，並預計8月底完成，一旦8月底順利達成，估新壽RBC屆時可回到法定標準，因此金管會已核定新壽財務業務改善計畫。

至於三商壽雖有提出現金增資、發債及發特別股洽策略投資人等規劃，但時程較不具體、得拉到明年，施瓊華直言「我們認為時間太長了」，因此尚未核定三商壽所報財務業務改善計畫，金管會將要求三商壽盡量將時程往前提，希望三商壽在今年底前有進展。

三商壽 新壽 金管會

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