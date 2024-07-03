關注氣候變遷 國泰舉辦永續金融暨氣候變遷高峰論壇

「國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」上午在國泰金融會議廳舉行，國泰金控董事長蔡宏圖、金管會副主委陳彥良、經濟部次長連錦漳等出席，國泰以金融核心職能及資金影響力引領台灣產業關注氣候變遷議題並展開氣候行動，連續8年舉辦氣候變遷論壇。

聯合國氣候變化大會COP28決議以科學為基礎，在未來關鍵十年加速減排碳力道，力求達成控制升溫目標，「能源」和「金融」將是全球邁向淨零經濟的兩大關鍵。「國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」今年將以「淨零轉型競爭力」為題，聚焦淨零解方和永續金融，邀集國內外重量級永續領域專家學者與標竿企業，分享永續前瞻觀點及產業實務，引領台灣企業加速氣候行動。 「國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」上午在國泰金融會議廳舉行，金管會副主委陳彥良（圖）出席致詞。記者曾學仁／攝影 「國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」上午在國泰金融會議廳舉行，資誠永續發展服務公司董事長李宜樺（前排左起）、世界氣候基金會主席Jens Nielsen、國泰世華銀行董事長郭明鑑、證交所董事長林修銘、金管會副主委陳彥良、國泰金控董事長蔡宏圖、經濟部次長連錦漳、台灣永續能源研究基金會董事長簡又新、安侯永續發展顧問公司董事總經理黃正宗、成信實業董事長陳鵬等出席並合影。記者曾學仁／攝影 「國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」上午在國泰金融會議廳舉行，經濟部次長連錦漳（圖）出席致詞。記者曾學仁／攝影 「國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」上午在國泰金融會議廳舉行，經濟部次長連錦漳（前排左起）、國泰金控董事長蔡宏圖、金管會副主委陳彥良等出席致詞並和與會來賓合影。記者曾學仁／攝影 「國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」上午在國泰金融會議廳舉行，國泰金控董事長蔡宏圖（中）、經濟部次長連錦漳（左）、金管會副主委陳彥良（右）出席致詞並合影。記者曾學仁／攝影 「國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」上午在國泰金融會議廳舉行，國泰金控董事長蔡宏圖（圖）出席致詞。記者曾學仁／攝影

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