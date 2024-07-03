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關注氣候變遷 國泰舉辦永續金融暨氣候變遷高峰論壇
「國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」上午在國泰金融會議廳舉行，國泰金控董事長蔡宏圖、金管會副主委陳彥良、經濟部次長連錦漳等出席，國泰以金融核心職能及資金影響力引領台灣產業關注氣候變遷議題並展開氣候行動，連續8年舉辦氣候變遷論壇。
聯合國氣候變化大會COP28決議以科學為基礎，在未來關鍵十年加速減排碳力道，力求達成控制升溫目標，「能源」和「金融」將是全球邁向淨零經濟的兩大關鍵。「國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」今年將以「淨零轉型競爭力」為題，聚焦淨零解方和永續金融，邀集國內外重量級永續領域專家學者與標竿企業，分享永續前瞻觀點及產業實務，引領台灣企業加速氣候行動。
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