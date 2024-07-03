聽新聞
test
0:00 / 0:00
保險局：新壽財務改善計畫八月達標 三商美邦有待補件
新光人壽和三商美邦這二家壽險公司的財務計畫結果如何？金管會保險局在財委會備詢時給了答案。保險局長施瓊華指出，新壽的財業務改善計畫可行，應可在8月底達標（資本適足率200%），三商美邦由於達標時間設定在明年，保險認為太久，會再給一、二個月時間，要三商美邦重新評估，大約8月底、9月初再提出評估結果。
施瓊華表示，新壽的財業務改善計畫指出，若加上現金增資加上發債，估計時程到8月底，完成的話其資本足率（RBC）可回到法定標準，所以已核准其改善計畫。三商美邦的話，則是延後到明年完成，會給三商美邦新的期限，至於何時完成，施瓊華透露：「希望今年底之前有一個進展。」估計保險局應希望三商美邦的達標時間，至少要在今年底。
新壽董事長魏寶生日前受訪時表示，新光金將在8月底之前，完成125億元的現金增資，另外人壽也將再發次債25億元募集資金，也就是在8月底會有150億元資金到位，將可挹注新壽的RBC 15%。此外，由於新壽上半年投資利益及避險策略得宜，因此前五月來已累計獲利超過60億元，等於可再挹注RBC約6%，可望在8月底之前讓RBC飛過200%的達標門檻。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 遠雄一口氣出售桃園、彰化四筆土地 原因曝光
▪ 南市女力崛起...購屋女多於男 40歲為主力客群
▪ 房市已成賭場 顏炳立：小白成韭菜 上演追夢悲歌
▪ 戴德梁行顏炳立：買氣熱「就是錢在作祟」 今年房市就是一場賭局
▪ 社宅只會拖累周遭房價？看看日本如何利用社宅做地方創生
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言