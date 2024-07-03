保險局：新壽財務改善計畫八月達標 三商美邦有待補件

新光人壽和三商美邦這二家壽險公司的財務計畫結果如何？金管會保險局在財委會備詢時給了答案。保險局長施瓊華指出，新壽的財業務改善計畫可行，應可在8月底達標（資本適足率200%），三商美邦由於達標時間設定在明年，保險認為太久，會再給一、二個月時間，要三商美邦重新評估，大約8月底、9月初再提出評估結果。

施瓊華表示，新壽的財業務改善計畫指出，若加上現金增資加上發債，估計時程到8月底，完成的話其資本足率（RBC）可回到法定標準，所以已核准其改善計畫。三商美邦的話，則是延後到明年完成，會給三商美邦新的期限，至於何時完成，施瓊華透露：「希望今年底之前有一個進展。」估計保險局應希望三商美邦的達標時間，至少要在今年底。

新壽董事長魏寶生日前受訪時表示，新光金將在8月底之前，完成125億元的現金增資，另外人壽也將再發次債25億元募集資金，也就是在8月底會有150億元資金到位，將可挹注新壽的RBC 15%。此外，由於新壽上半年投資利益及避險策略得宜，因此前五月來已累計獲利超過60億元，等於可再挹注RBC約6%，可望在8月底之前讓RBC飛過200%的達標門檻。

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