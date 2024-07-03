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蔡宏圖：淨零轉型是持久戰 能源、資金為重要關鍵

中央社／ 台北3日電

國泰金董事長蔡宏圖今天表示，未來10年內要加速減碳排，而能源和資金更是淨零轉型的重要關鍵，雖然是場持久戰，但公私部門合作下，台灣應該能一步步朝目標邁進。

國泰金今天舉行「2024國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」，以「淨零轉型競爭力」為題，由蔡宏圖開場、金管會副主委陳彥良、經濟部次長連錦漳擔任致詞嘉賓。

蔡宏圖表示，國泰金從2017年以來舉辦氣候變遷論壇，每年都在思考如何發揮更大的影響力，8年來持續將國際重要趨勢帶回討論，今年更聚焦氣候金融、能源轉型和產業轉型，尤其促進高碳排產業順利淨零轉型。

蔡宏圖表示，觀察到全球領導人的討論議題，從減碳共識到氣候基金，而未來10年內要加速減碳排，能源跟資金是淨零轉型的重要關鍵，金融資金更是氣候項目可以成功的必要條件。

蔡宏圖強調，總統賴清德於6月宣布成立「國家氣候變遷對策委員會」，充分顯示政府對氣候變遷的因應措施，提高到國家層級。他表示，淨零轉型是場持久戰而且很辛苦，但政府、民間攜手努力，公私部門合作，台灣應該能一步步朝目標邁進。

國泰金 氣候變遷 蔡宏圖

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