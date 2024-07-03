保險業海外投資限額若降至25% 9兆資金須立即回台

國民黨立委羅明才等人提案修正保險法，擬將保險業海外投資限額自現行45%降至25%，金管會主委彭金隆今天坦言，一旦修法通過，壽險業有高達新台幣9兆元資產配置須立刻改變，金管會對此修法方向持保留態度。

彭金隆今天列席立法院財政委員會，專題報告「如何促進保險業資金擴大參與公共建設，加速建設推動」，財委會並繼續審查羅明才等17人擬具「保險法第146條之4條文修正草案」。

民進黨立委吳秉叡質詢時質疑，立委提案將保險業海外投資限額自45%降至25%，但條文未寫給予調整期，一旦修正草案通過，會影響多少壽險業資產必須立刻回到台灣。

彭金隆坦言，壽險業總資產約達32兆元，若以此額度計算，估壽險業海外投資必須減少逾9兆元，換言之，一旦調降保險業海外投資限額至25%，壽險業必須立刻進行約9兆元資產配置改變。

央行副總裁嚴宗大今天亦受邀列席財委會，吳秉叡接續詢問，壽險業一旦有9兆元資金必須立刻回台，對台灣通貨有何衝擊。嚴宗大說明，台灣是經常帳順差國家，即金融帳淨資產多呈增加，換言之，無論保險業或政府基金，應讓大量資金投資國外，可達平衡國內經濟效果。

吳秉叡追問，大量資金回流台灣，是否會導致新台幣驟升，嚴宗大未正面回應匯率影響，但他指出，國內債券市場沒有那麼大容納量，會有一些衍生問題。至於是否可能引起美國對匯率操縱國的關注，嚴宗大回答，此為假設性問題。

吳秉叡直言，一旦此項修正草案通過，壽險業9兆元資金回台，勢必要有投資標的，若投入股、房市，短期內台股及不動產可能遭大水漫灌，影響劇烈。

彭金隆表示，現行保險業投資海外資產，大部分均為長期投資固定收益類債券，目的在於獲取長期穩定報酬，一旦壽險資金大舉回台，現在台灣整體債市規模確實很難容納，也因此壽險資金回來後，會走到什麼地方很難預期。

彭金隆進一步點出，雖然保險法對於保險業資金運用於各種投資工具都有一定上限規定，但如股票及不動產均屬於保險業可投資項目，且投資均不必經過金管會核准，「會形成保險業未來資金去路的疑慮。」

彭金隆也說，壽險業投資海外固定收益類比重應超過7、8成以上，保險業買海外長期債券目的都是為持有至到期以獲取報酬，若現在須在短期內拋售，影響層面劇烈，損失應會是非常大的數字，因此金管會對調降保險業海外投資限額至25%提案持保留態度，「不要作此調整，較能符合現行經營狀況。」

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