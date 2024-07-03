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保險海外投資上限一旦腰斬 彭金隆：9兆資金匯回 不利房市降溫

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會主委彭金隆表示一旦調降保險業海外投資上限，9兆資金大舉匯回，不利於房市降溫，而且大筆資金匯回，也會對匯率有衝擊。圖/本報資料照片
金管會主委彭金隆表示一旦調降保險業海外投資上限，9兆資金大舉匯回，不利於房市降溫，而且大筆資金匯回，也會對匯率有衝擊。圖/本報資料照片

國民黨籍召委羅明才提案將壽險業者投資上限從45%降至25%，對此金管會主委彭金隆今日在備詢時表示，估計約有9兆元資金會回流台灣，他也表示，由於保險法上已有賦予保險業者的資金可直接投資股市及房市，因此，一旦9兆資金大舉匯回，不利於房市降溫，而且大筆資金匯回，也會對匯率有衝擊。

立法院財委會今日就「如何促進保險業資金擴大參與公共建設，加速建設之推動」專題報告，金管會主委彭金隆、財政部長莊翠雲、央行副總裁嚴宗大，以及國發會、經濟部、交通部官員列席。

立委林德福詢問，修改海外投資上限，在國內公建投資上，能否增加更多籌碼？彭金隆回答，現在保險業投資公建，還有3兆元左右額度，其實已經足夠，但若海外投資上限從45%調降為25%的話，太劇烈的調整不適合，反而對國內資本市場及匯率都會產生重大的衝擊。

彭金隆表示，現在保險業總體資產32兆元，因此若通45%降至25%的修法，有9兆多元海外投資的金額必須減少、回來台灣，這樣的調降使壽險業者必須做海內外配置轉變。

央行副總裁嚴宗大答覆立委吳秉叡質詢時也指出，台灣是經常帳順差的國家，應讓資金投資到國外，不論是保險業或政府資金去投資國外，都是平衡經濟的作法。

吳秉叡質疑，若9兆元資金匯回，新台幣兌美元匯率不但可能大漲到25、26元，甚至美國還會說台灣操縱匯率，而且股市、房市還會被9兆元資金淹沒。

彭金隆說明，壽險業在海外的投資，多以長期固定收益的投資，尤其債券為主，倘若回來的話，債市規模恐怕也很難容納，另外資金會否走到股、房市，更難預期，因為這些就是保險業可投資的項目。他在答覆賴士葆質詢時也表示，這麼多資金回來，的確可能去投資股市或房市，例如最近房市很熱，業者想投資房市，本來就可根據保險法的空間直接進行投資。

彭金隆進而指出，通常業者投資海外債券，持有到10年的話，第10年會回本，但突然中途解約賣出，的確蒙受巨大損失，台灣短期拋售美債，會受到很大的損失，彭金隆表示，持債在海外投資，約7、8成以上，若拋售的確會產生資產非常大的衝擊，所以金管會對調整持保留態度，維持現狀較安全。

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