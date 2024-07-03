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露曙光！ 金管會核定改善計畫 新壽 RBC 年底可望達標了

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

保險局長施瓊華3日在財委會上說，新光人壽財業務改善計畫已經提報給保險局，提出了125億元現增、和25億元發債規劃，預計8月底完成，保局依此估計，完成後可以讓新壽RBC回到200%法定標準，因此核定其改善計畫。

也就是說，新壽從2023年6月至今，已連續三期（每半年為一期）RBC都低於法定標準後，有望在2024年底RBC回到200%標準。

至於三商美邦人壽，施瓊華說，三商美邦也提了現金增資、發債、及洽策略性投資人（等於是發特別股），但時程不具體，因此三商美邦時間拉長到明年。

施瓊華說，但保局認為時程太長了，會再要求三商美邦是否能夠再往前處理，希望今年底前有一個進展。

保險 新壽

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