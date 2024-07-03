投資上限若遭砍9.5兆元壽險資金回台 恐成大炒房時代？

財委會3日將初審保險法有關海外投資限額，立委提案從目前海外投資上限45%降到25%，一旦遭降、金管會粗估約有9.5兆元保險業資金回台，金管會主委彭金隆憂心，股房市恐成為保險業資金去化疑慮的標的。

彭金隆坦言，一旦修法降低海外投資上限，保險業在海外資產需要解約，要變更資產配置，衝擊國內投資市場，金管會持保留態度。

立委賴惠員說，但資金回台不是愈多愈好嗎？彭金隆說，這需要看標的和胃納量，若台灣有很好投資工具，自然會來投資，但保險業因為有資金成本，投資海外資產都是長期投資固定收益，回台最想要投資的公債，卻無法支撐這麼大規模。

彭金隆進一步說，依照保險法規定，允許保險業可以投資股票和不動產，這兩個項目都是可投資項目「會成為資金去化的疑慮」。

其次，彭金隆也說，目前壽險業投資海外固定收益商品約占7~8成，且都是購買長債以獲取報酬，若降低海外投資比重上限，需得很快做拋售，影響層面金額會非常大。

央行副總裁顏宗大也坦言，台灣是經常帳順差國家，應該是讓資金投資國外，包括壽險業和政府基金都是平衡國內經濟重要的關鍵。

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