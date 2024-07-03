彭金隆：現在是壽險資金回流台灣投資公建的大好時機
金管會主委彭金隆今日在立院備詢時指出，由於現在台美利差擴大，匯率波動擴大，現在是引流壽險資金回到台灣的好機會，此時如何擴大案源，讓保險業資金回到台灣，也可降低保險業風險。
立法院財委會今日就「如何促進保險業資金擴大參與公共建設，加速建設之推動」專題報告，金管會主委彭金隆、財政部長莊翠雲、央行副總裁嚴宗大，以及國發會、經濟部、交通部官員列席。
立委林德福詢問，運用資金在公建的占比，僅占可運用資金0.42%而已，詢問金管會看法及對策，彭金隆認為，壽險業資金先前因為台美利差偏低，匯率相對穩定，因此往國外投資，但現在台美利差擴大，匯率波動擴大，因此現在是引流壽險資金回到台灣的好機會。
他也表示，金管會已採取對策，例如在資本係數的調整上，也降低國內投資公建的資本係數，希望以此發揮誘因，但重要的是案源，而且若有充足案源，不只保險業，讓國人也能投資國內。他表示，在投資公建上，保險業有其成本運用自主性，政府則負責營造有利其發展的環境。
林德福詢問國發會召跨部會討論，金管會反映沒有案源、投報率低、投資方式等三大難題，彭金隆表示，這些都要努力，但現在是好的機會，大環境有利於保險業更加大對國內投資。他並說明，保險業資金報酬率必須超過其成本，因為對保戶的承諾，而且若資產能與負債匹配，包括資產證券化的努力等，都有幫助，這也是推動亞洲資產管理中心的重要工作。
彭金隆也指出，這次的確有出現曙光，並提及跨部會在合作上更有誠意，尤其國發會更主動協調。彭金隆也說明，台灣2002年起，低利率環境、高利保單使業者不得不移往海外來彌補利差虧損，如今因為匯率波動及台美利差都擴大，是壽險回到台灣投資的好時機。
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