快訊

還會更熱！中南部、大台北接力高溫紫爆 氣象署曝台灣發燒原因

不甩綠委喊程序瑕疵 藍白堅持調查權第一槍開向鏡電視

已婚名醫江坤俊被爆與護理師過夜 正宮發聲3點說明

新台幣貶勢再起？央行點出2因素熱錢出走成推力

中央社／ 台北3日電

新台幣本週貶勢加劇，收盤價格創下逾2個月新低，立委關切新台幣貶值原因，中央銀行副總裁嚴宗大表示，美元及外資是兩大影響因素，央行會密切關注市況，必要時進場適度調節。

新台幣今年以來延續趨貶態勢，不過近日有跌勢擴大的跡象，7月1、2日短短兩個工作天，直接貶掉1.77角，接連闖過32.5、32.6元兩道關卡。

立法院財委會今天邀請財金部會進行專題報告，國民黨立委林德福詢問新台幣近期貶勢原因為何，嚴宗大點出兩原因，一是近期國際美元持續走強，二是外資出脫台股，進而影響新台幣表現。

嚴宗大表示，匯市比較難預測，但央行會緊盯匯市，當匯率貶值太多、升值太多，便會進場適度調節。

根據央行統計，今年上半年以來，亞幣普遍走貶，新台幣累計貶值5.29%，貶幅居中、小於日圓及韓元。

外資 央行 新台幣

延伸閱讀

跨鐵軌攀三貂嶺瀑布群立委擬修法開放 交通部說話了

降息希望帶動美股漲勢 法人：台股聚焦台積電法說

台股7月除權息、領息大秀登場 6,800億活水來了

台股ETF燒燙燙 00919奪人氣王

相關新聞

財長莊翠雲：1700多件新青安高風險態樣 一個月內查完

財政部長莊翠雲今日在財委會上證實，八大行庫的確已查到1700多件的新青安疑似人頭戶的高風險態樣，但並不能說這1700多件...

保險海外投資上限一旦腰斬 彭金隆：9兆資金匯回 不利房市降溫

國民黨籍召委羅明才提案將壽險業者投資上限從45%降至25%，對此金管會主委彭金隆今日在備詢時表示，估計約有9兆元資金會回...

銀行投資不動產過度集中 金管會將在一個月內提出檢討報告

金管會主委彭金隆今日在答覆立委郭國文質詢時表示，對於銀行投資不動產集中的情況，金管會將在一個月內提出檢討報告。

投資上限若遭砍9.5兆元壽險資金回台 恐成大炒房時代？

財委會3日將初審保險法有關海外投資限額，立委提案從目前海外投資上限45%降到25%，一旦遭降、金管會粗估約有9.5兆元保...

彭金隆：現在是壽險資金回流台灣投資公建的大好時機

金管會主委彭金隆今日在立院備詢時指出，由於現在台美利差擴大，匯率波動擴大，現在是引流壽險資金回到台灣的好機會，此時如何擴...

財政部與金管會將研議 新青安違規者列入聯徵信用瑕疵

財長莊翠雲3日在立院備詢時表示，針對新青安房貸篩查出高風險1,700餘戶，各公股行庫正積極從中清查，至於立委建議針對違規...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。