新台幣貶勢再起？央行點出2因素熱錢出走成推力
新台幣本週貶勢加劇，收盤價格創下逾2個月新低，立委關切新台幣貶值原因，中央銀行副總裁嚴宗大表示，美元及外資是兩大影響因素，央行會密切關注市況，必要時進場適度調節。
新台幣今年以來延續趨貶態勢，不過近日有跌勢擴大的跡象，7月1、2日短短兩個工作天，直接貶掉1.77角，接連闖過32.5、32.6元兩道關卡。
立法院財委會今天邀請財金部會進行專題報告，國民黨立委林德福詢問新台幣近期貶勢原因為何，嚴宗大點出兩原因，一是近期國際美元持續走強，二是外資出脫台股，進而影響新台幣表現。
嚴宗大表示，匯市比較難預測，但央行會緊盯匯市，當匯率貶值太多、升值太多，便會進場適度調節。
根據央行統計，今年上半年以來，亞幣普遍走貶，新台幣累計貶值5.29%，貶幅居中、小於日圓及韓元。
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