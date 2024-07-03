金管會：保險業資金回台 目前正是時候 兩大原因曝

金管會主委彭金隆3日在財委會上說，近年台美利差擴大、避險成本增加這兩大因素，使壽險業投資海外風險正在加大中，他說「壽險業資金回台，目前是最好時機」。

金管會趁此機會擴大公建案源，可讓壽險業資金留台、幫壽險業去化資金也可以降低壽險業風險等三大效益。

彭金隆說，壽險業長期投資海外有時空背景環境，過去面臨低率環境，在國內投報率低，其次又多銷售高利率保單，因此得赴海外投資去賺利差，藉以補虧損，但目前情況已經改變了，有利保險業回台。

「要讓壽險業資金投入公建，目前是很好的時機」他說，保險業資金要投資有三大條件，案源、報酬率和投資方式，目前已經出現曙光且各部會更有誠意，如國發會也主動協調，各部會都更積極、也更願意解決這個問題。

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