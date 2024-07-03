國泰金董座蔡宏圖：能源跟資金是淨零轉型的兩大關鍵

國泰金控（2882）董事長蔡宏圖3日指出，「能源」跟「資金」是淨零轉型的重要關鍵，需要金融生態圈與產業鏈企業投入資源，發揮台灣在國際間的關鍵影響力。身為永續金融先行者，國泰金控在永續金融、氣候行動上均受國內外肯定，將持續以實際行動支持台灣，透過公私部門攜手協作，帶動產業一起成功轉型。

國泰金控連續八年舉辦「國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」，今年以「淨零轉型競爭力」為主題，聚焦全球氣候金融的發展、能源轉型及產業轉型，匯聚國內外產官學界重量級人士，為企業永續提出經營戰略與解方。

今日論壇由國泰金控董事長蔡宏圖開場，金管會副主委陳彥良、經濟部常務次長連錦漳擔任致詞嘉賓；更遠渡邀請世界氣候基金會(World Climate Foundation，WCF)主席 Jens Nielsen、國際氣候組織(Climate Group)能源總監 Sam Kimmins 來台，發表今年在台首場演講。

蔡宏圖開幕致詞表示，根據剛剛出爐的最新統計，今年參與論壇的人數超過4,800位，代表的企業占台灣股票市場市值占82%。

國泰從2017年首度舉辦「氣候變遷圓桌論壇」起，每年都在思考如何發揮更大的影響力，八年來持續將國際重要趨勢，從氣候變遷到水資源、生物多樣性、自然資本等帶進論壇，期作為產官學對話的平台，促進各界交流。「能源」跟「資金」是淨零轉型的重要關鍵，需要金融生態圈與產業鏈企業投入資源，發揮台灣在國際間的關鍵影響力。身為永續金融先行者，國泰金控在永續金融、氣候行動上均受國內外肯定，我們會持續以實際行動支持台灣，透過公私部門攜手協作，帶動產業一起成功轉型。

今日論壇上半場聚焦「永續金融」，世界氣候基金會(WCF)主席 Jens Nielsen 以掌握「全球氣候金融脈動」為題。而證交所董事長林修銘以「迎接碳價時代，國際資本市場氣候行動」剖析趨勢；國立台北大學金融與合作金融學系教授黃啟瑞從學術角度，探討台灣永續金融發展現況與趨勢動向。資誠永續發展服務公司董事長李宜樺則從會計實務的角度，談台灣企業接軌國際永續準則理事會（ISSB）應落實的相關財務揭露。

身為連續三年參與 COP 正式與周邊會議，去年更是唯一進入藍區舉辦論壇的台灣金融業者，今年論壇特別舉辦「前進COP29，加速綠色金融布局淨零未來」綜合座談，由 Jens Nielsen、經濟部貴賓、台灣永續能源研究基金會董事長簡又新、國泰人壽總經理劉上旗進行重磅對談。

下半場論壇則聚焦「能源轉型」，由國際氣候組織能源總監 Sam Kimmins 擔綱首位講者，剖析國際能源轉型脈動。在「邁向淨零，能源轉型策略布局」綜合座談中，由台灣經濟研究院董事長吳中書、Sam Kimmins、台電董事長曾文生、中鋼（2002）代理董事長王錫欽、台達電（2308）永續長暨發言人周志宏與談，探討如何透過公私協作與淨零經濟布局；「淨零經濟下的產業轉型挑戰與契機」專題座談，由安侯永續發展顧問公司董事總經理黃正忠、台灣大學生物環境系統工程學系教授童慶斌、成信實業董事長陳鵬及華碩電腦（2357）永續長吳澤欣與談，分享產學界淨零經驗及產業如何因應淨零轉型的挑戰。

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