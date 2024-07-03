國泰世華創國內首筆 IC 設計併購聯合授信案 神盾併購乾瞻科技

國泰世華銀行深耕企業金融服務，統籌主辦IC設計廠「神盾股份有限公司」新台幣26億元聯合授信案，2日攜手安泰銀行、永豐銀行、王道銀行、彰化銀行、兆豐銀行等金融機構，正式完成聯貸案簽約。

該案不僅為神盾成立以來首筆聯合授信案，更是國內第一筆IC設計併購聯合授信案。授信資金將用於支應併購矽智財（IP）公司「乾瞻科技股份有限公司」，獲銀行團超額認購達1.58倍，展現國泰世華與各銀行對本土AI企業的支持。

迎接AI與雲端世代之產品需求，神盾近年積極將產品線多元化，轉投資安國、芯鼎、星河半導體，強化集團布局，今年初再宣布以總價金47億元，取得乾瞻科技100%股權。

該團隊雖僅有50人，但卻擁有最先進且具高度競爭力的IP解決方案。不僅有多年與台積電合作的經驗，其5奈米產品更已成功在台積電CoWoS（Chip-on-Wafer-on-Substrate）先進封裝 量產，目前已持續往3奈米矽驗證邁進。

此次併購後，神盾聯盟將成為先進製程端到端的IP與ASIC（特殊應用IC）平台，有能力提供半導體客戶一站式購足的服務，受到產業界高度關注。

與傳統具有實體設備、固定資產的企業十分不同，IC設計廠主要資產為企業員工的專業與各式專利，也因此讓銀行團在進行授信風險評估時具有新挑戰。

國泰世華作為全球企業與私募股權基金的最佳金融夥伴，擁有豐富的結構融資、聯貸和各式企業授信經驗，長年協助不同產業、不同規模大小的企業落實財務健康。

本次即創國內先例，攜手神盾和銀行團，成功做出精準評估，促成國內首筆IC設計併購聯合授信案的誕生。

國泰世華銀行總經理李偉正表示，為支持台灣企業持續發展與轉型，國泰世華以金融核心職能出發，深入解析客戶需求，擔任客戶的財務顧問。本次聯貸案即是在研究神盾聯盟策略與AI產業發展趨勢後 ，以神盾永續發展的最大前提為考量，為企業提供最佳併購融資架構。

他認為，銀行不僅要能看到客戶的潛力，同時也要幫助客戶控管財務上的風險，找到相對應解方，十分榮幸本次能和安泰銀行、永豐銀行、王道銀行、彰化銀行、兆豐銀行共同合作。

國泰世華不僅統籌本次神盾案，面對其他AI與雲端數據成長所帶動的新興需求，亦能透過精準的財務眼光和豐沛的經驗，為客戶提供量身訂製的財務建議和解決方案。

此外，國泰世華亦於越南、新加坡、柬埔寨等東南亞市場，搭配國泰金控在東南亞區域之業務佈局，發揮區域性銀行和集團跨售優勢，助客戶更加彈性的執行發展策略，靈活布局海內外，受到客戶的高度信賴。

國泰世華表示，未來將持續發揮金融核心職能，推出多元化的商品，搭配客製化的財務建議，陪同企業邁向永續。

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