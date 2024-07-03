國泰世華 再獲亞洲企業社會責任獎 奪社會公益發展獎
國泰世華銀行致力提升全民財務健康狀況，獲得國際大獎肯定！6月28日再度獲頒亞洲企業商會(Enterprise Asia)舉辦，有「永續諾貝爾獎」之稱的「2024年亞洲企業社會責任獎」(AsiaResponsible Enterprise Awards, AREA)，並勇奪「社會公益發展獎 (Social Empowermentcategory)」殊榮。自19個亞洲國家、逾300多家企業脫穎而出。 國泰世華銀行協理鄭凱中出席領獎時表示，「健康」為國泰金控永續策略發展的三大主軸之一，身心健康和財務健康則是幸福社會的兩大支柱，如同身體需要定期健康檢查，財務健康也需要定期檢視，才能滿足每個人生階段所需，呼籲民眾善用免費線上檢測工具，快速掌握個人財務健康狀況，趁早展開規劃才能有效提升財務健康，從容因應各階段人生所需。
為了解臺灣民眾的財務健康現況，洞悉潛在風險，國泰世華銀行於去(2023)年10月發表臺灣首份結合總體經濟模型的《2023臺灣全民財務健康關鍵報告》。此報告有效樣本數逾2萬份，從日常生活支出、風險抵抗力、財務信心、財務規劃及心理富足程度等五大構面進行分析，且考量總體經濟對個人財務影響顯著，特別將總體經濟模型納入最終評分機制，以儘可能使調查結果貼近真實情況。此外，國泰世華銀行也同步推出「財務健康檢測」平台並開放民眾免費使用，透過專業設計問卷分析，不僅提供民眾個人與同年齡/同年收者的財務健康分數差距，並根據六大關鍵行動「掌握收支、設定儲蓄目標、債務管理、提升風險抵抗力、開始投資、退休準備」，給予具體的行動方針，可協助民眾循序漸進養成良好的金融素養。
《2023臺灣全民財務健康關鍵報告》一經發布，隨即吸引電視、報章雜誌及網路媒體高度關注，並在網路社群引發民眾廣泛討論。「財務健康檢測」平台至今更協助近10萬人完成線上檢測，取得個人專屬的財務健康分析報告。此外，平台提供實用的金融服務和金融教育指引，也累積超過50萬人次點閱流量，可見社會影響力之廣泛。
國泰世華銀行在臺灣擁有超過1千萬名客戶，做為金融業的領導者，肩負重要社會責任，往後將持續秉持金融職能，發揮最大社會影響力，致力倡議大眾重視「財務健康」，協助多元族群創造財務自主。
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