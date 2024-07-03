蔡鎮宇 想推京城銀、安泰銀合併

市場傳出國泰金前副董事長蔡鎮宇有意收購京城銀行與安泰銀行大股東持股，以推動兩家銀行合併。金管會及銀行局昨天表示未曾聽說，也未曾收到申請案；另據了解，京城銀、安泰銀大股東均尚未與蔡鎮宇和相關幕僚接觸，業界認為有「先聲奪人」的用意。

安泰銀行與京城銀行昨發布重大訊息，表示對於媒體傳聞，無法評論。國泰金表示，「不知道此事，無法回應。」

投行圈及金融業高層認為，蔡鎮宇若吃下安泰銀和京城銀，一方面會有「金金分離」的疑慮，另一方面他同時為兩家銀行的最大股東，合併時還會有「關係人交易」疑慮，使問題更加複雜，因此「與其同時豪吞兩家，不如先吃一家」，之後再去跟第二家談合併。

投行圈則認為，蔡鎮宇若要收購兩家銀行，難度很高。首先，蔡鎮宇所提出的構想前所未見，因為合併過程一旦出狀況，金管會只能究責大股東，將成為管理上的盲點；其次，金融併購和公開收購的兩大問題，具有控制性股權對對財力雄厚的蔡不是問題，但重點是相關的經營計畫、員工安置及結算方案，能否得到金管會或是被併方的認同。

商品推薦