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拉高回饋率 銀行卡掀點數戰

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導

台新銀行昨天宣布，翻新玫瑰卡及太陽卡的權益，重返「權益切換」市場，並把「台新點」的回饋率拉高至百分之三點八，刷新市場紀錄，由於權益切換目前在市場上最具代表性的為國泰ＣＵＢＥ卡，未來兩家銀行的「銀行卡」點數大戰，已成為金融圈高度矚目的焦點。

銀行卡是指該銀行發行聯名卡之外的信用卡，現在成為銀行經營信用卡業務的主流。權益切換最早始於台新，二○一一年台新透過玫瑰卡開「權益自由選」創舉，之後國泰世華銀則透過推展ＣＵＢＥ卡將「權益自由切換」發揚光大，更透過「小樹點」擴大消費者使用的生態圈；如今台新銀透過改版玫瑰卡、太陽卡重返戰場，相對於小樹點的一般回饋率百分之三，台新一口氣把回饋率拉高至百分之三點八。金融圈人士認為，市場競爭更加激烈的同時，最大的受惠者是持卡人，未來卡戶在銀行業者所構築的「點數經濟生態圈」，也會有更多的好康。

信用卡 台新 國泰世華

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