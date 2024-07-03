國泰世華 主辦神盾聯貸

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
國內首筆IC設計併購聯合授信案誕生，昨日由神盾董事長羅森洲（左四）與國泰世華銀行總經理李偉正（左三）及銀行團代表正式完成簽約。 國泰世華銀行／提供
國內首筆IC設計併購聯合授信案誕生，昨日由神盾董事長羅森洲（左四）與國泰世華銀行總經理李偉正（左三）及銀行團代表正式完成簽約。 國泰世華銀行／提供

國泰世華銀行深耕企業金融服務，統籌主辦IC設計廠「神盾股份有限公司」新台幣26億元聯合授信案，昨（2）日攜手安泰銀行、永豐銀行、王道銀行、彰化銀行、兆豐銀行等金融機構，正式完成聯貸案簽約。

國泰世華指出，該案不僅為神盾（6462）成立以來首筆聯合授信案，更是國內第一筆IC設計併購聯合授信案，授信資金將用於支應併購矽智財（IP）公司「乾瞻科技股份有限公司」，獲銀行團超額認購達1.58倍，展現國泰世華與各銀行對本土AI企業的支持。

迎接AI與雲端世代之產品需求，神盾近年積極將產品線多元化，轉投資安國、芯鼎、星河半導體，強化集團布局，今年初再宣布以總價金47億元，取得乾瞻科技百分之百股權。該團隊雖僅有50人，但卻擁有最先進且具高度競爭力的IP解決方案。不僅有多年與台積電合作的經驗，其5奈米產品更已成功在台積電CoWoS（Chip-on-Wafer-on-Substrate）先進封裝量產，目前已持續往3奈米矽驗證邁進。

此次併購後，神盾聯盟將成為先進製程端到端的IP與ASIC（特殊應用IC）平台，有能力提供半導體客戶一站式購足的服務，受到產業界高度關注。

與傳統具有實體設備、固定資產的企業十分不同，IC設計廠主要資產為企業員工的專業與各式專利，也因此讓銀行團在進行授信風險評估時具有新挑戰。國泰世華作為全球企業與私募股權基金的最佳金融夥伴，擁有豐富的結構融資、聯貸和各式企業授信經驗，長年協助不同產業、不同規模大小的企業落實財務健康。本次即創國內先例，攜手神盾和銀行團，成功做出精準評估，促成國內首筆IC設計併購聯合授信案的誕生。

國泰世華銀行總經理李偉正表示，為支持台灣企業持續發展與轉型，國泰世華以金融核心職能出發，深入解析客戶需求，擔任客戶的財務顧問。

本次聯貸案即是在研究神盾聯盟策略與AI產業發展趨勢後，以神盾永續發展的最大前提為考量，為企業提供最佳併購融資架構。銀行不僅要能看到客戶的潛力，同時也要幫助客戶控管財務上的風險，找到相對應解方，十分榮幸本次能和安泰銀行、永豐銀行、王道銀行、彰化銀行、兆豐銀行共同合作。

國泰世華不僅統籌本次神盾案，面對其他AI與雲端數據成長所帶動的新興需求，亦能透過精準的財務眼光和豐沛的經驗，為客戶提供量身訂製的財務建議和解決方案。

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