台新信用卡回饋衝3.8%

台新銀行昨（2）日宣布推出經典玫瑰卡、太陽卡指定卡別新權益，祭出全新「天天刷、大筆刷」最高回饋3.8%無上限方案，串聯新光三越、路易莎咖啡與全家等40多家熱門通路台新Point多元兌點場景，更推出時髦科技感設計的限量卡面搭配新權益，在Richart Life App即可每日簡單切換「天天刷」與「大筆刷」方案。

不管切換成哪個方案，日、韓、歐、美四大海外消費，皆享「海外刷」高回饋，讓卡友無論日常採買、饗宴購物、海外遊樂，皆可獲得台新Point（信用卡) 3.8%無上限的高回饋，是市場上難得兼具簡單與個人化的用卡體驗。

台新銀行表示，「好的體驗不會被取代，也是台新銀行持續推出新產品的動力」，台新經營支付產業30年，推出生活類權益與市場首創「自由選方案」，更能滿足卡友個人化支付需求。根據萬事達卡2023年6月的調查，發現Z世代（18至25歲）和千禧世代（26至41歲）對金融產品的要求，更重視操作便利性與數位體驗的易懂度。為更貼近長期支持台新的客戶需求，運用數據分析及優化數位平台，將經典品牌玫瑰卡、太陽卡權益翻新，用「累點簡單、兌點多元」核心設計新產品，也象徵台新銀行持續回饋忠誠客戶的承諾。

分析行內近30年的消費數據，歸納用卡行為至「日常高頻次與享樂高單價」兩大維度，依此整合消費前11大產業、超過40家熱門商戶，每日可切換一次「天天刷」或「大筆刷」方案，協助客戶免去燒腦的選擇與轉換計算。「天天刷」包含超商、量販、加油站、交通、停車、充電站、外送等頻次高消費；針對不定期百貨購物、餐廳、旅行、線上訂房等高單價交易，客戶也只需於Richart Life App一鍵切換成「大筆刷」即可享有無上限回饋。另外，旅遊日、韓、歐、美不分線上或實體消費3.8%回饋無上限。

歡慶上市，申辦並完成Richart開戶，上述消費回饋升級5%無上限；達指定門檻享保費最高1%、網購通路最高3.8%回饋；完成登錄再享「好感刷」藥妝、寵物、快時尚指定品牌最高10%回饋。

而數位平台普及，「點數計畫」應用也更普遍。台新早於2020年即推出「Richart Life」，與策略夥伴合作一個結合支付、點數、生活優惠及金融服務的全新平台，成為首家推出「生活金融生態圈」的銀行。台新Point多元兌點選擇，更能讓1點的「價值」超過1元，期待能以點數串聯金融商品、商戶、客戶，實現內外體系點數經濟的雙重循環。

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